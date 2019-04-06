Сергей Лазарев похвастался наградой «Певец года» в соцсетях

Новости России. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев получил премию «Жара» в категории «Певец года». Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.

«Ураааа! Спасибо! Невероятно приятно получить премию «Певец года» на премии Жара Music Awards! Спасибо всем зрителям и коллегам за голоса!», – радостно написал Лазарев.

Немного погодя Сергей ещё раз всех поблагодарил, а также поделился фотографией, на которой запечатлены ещё два победителя: Ани Лорак и Филипп Киркоров.