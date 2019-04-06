Сергей Лазарев похвастался наградой «Певец года» в соцсетях
Новости России. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев получил премию «Жара» в категории «Певец года». Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.
«Ураааа! Спасибо! Невероятно приятно получить премию «Певец года» на премии Жара Music Awards! Спасибо всем зрителям и коллегам за голоса!», – радостно написал Лазарев.
Немного погодя Сергей ещё раз всех поблагодарил, а также поделился фотографией, на которой запечатлены ещё два победителя: Ани Лорак и Филипп Киркоров.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
«Шоу «Дива» получает награду как лучшее шоу 7-ой раз! Спасибо моей лучшей команде», – выразила признательность Лорак.
Фото: instagram.com/anilorak
Киркоров выиграл сразу в двух номинациях – «Артист года» и «Лучший клип». Вторая награда была получена за ролик «Цвет настроения синий», на который было сделано множество каверов и пародий. Филипп поблагодарил всех, кто голосовал за него, а также поздравил Ани и Сергея с заслуженными наградами.
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Фото: instagram.com/fkirkorov
Напомним, что через месяц Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019». О том, что представителем России будет Сергей стало известно в феврале. Вскоре после этого Лазарев начал репетиции, а 9 марта представил клип на песню, с которой будет выступать на «Евровидении». За несколько часов ролик набрал более миллиона просмотров.
Что касается номера, который Сергей готовит к конкурсу, то артист пообещал удивить.
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