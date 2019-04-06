Разрисованы стены, паспорт и папа. 15 примеров того, во что могут обернуться несколько минут тишины

Новости мира. Все мы знаем, что маленьких детей нельзя оставлять одних без присмотра. Эти сорванцы способны затопить соседей, сбежать из дома, разрисовать стены и столкнуть со стола салатницу с только что приготовленным салатом.

Для самих родителей это обычно заканчивается вздохом и осознанием того, что надо вот это вот всё убрать, а для их друзей и родственников проказы малышей служат неиссякаемым источником забавных ситуаций.

Мама отвлеклась на 10 минут: дети разрисовали весь дом и лицо младшей сестры

Мы собрали 15 примеров того, что бывает, если оставить ребёнка без внимания хотя бы на несколько минут.