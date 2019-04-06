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Разрисованы стены, паспорт и папа. 15 примеров того, во что могут обернуться несколько минут тишины

06 апреля 2019 08:51
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Новости мира. Все мы знаем, что маленьких детей нельзя оставлять одних без присмотра. Эти сорванцы способны затопить соседей, сбежать из дома, разрисовать стены и столкнуть со стола салатницу с только что приготовленным салатом.  

Для самих родителей это обычно заканчивается вздохом и осознанием того, что надо вот это вот всё убрать, а для их друзей и родственников проказы малышей служат неиссякаемым источником забавных ситуаций.  

Мама отвлеклась на 10 минут: дети разрисовали весь дом и лицо младшей сестры  

Мы собрали 15 примеров того, что бывает, если оставить ребёнка без внимания хотя бы на несколько минут.  

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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