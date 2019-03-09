С этой песней Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019». Как вам?

Новости России. 9 марта ровно в 19:00 представитель России на «Евровидении-2019» презентовал свою конкурсную песню под названием «Scream». За первые 20 минут ролик на YouTube-канале артиста посмотрели более 48 тысяч раз.

«Премьера!! Ну вот и песня «Scream», с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и всё обрело ещё больший смысл. Ну, а режиссёр Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что всё, что мы делали всей командой, – было для вас. Спасибо всем», – трогательно написал Сергей Лазарев на своей странице в Instagram.