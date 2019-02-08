«Надеемся на Вашу поддержку». Киркоров прокомментировал решение Лазарева выступить на «Евровидении-2019

«Теперь – официально! Мы открываем очередную страницу «Новейшей Истории» Евровидения для России! Надеемся на Вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! «DREAM TEAM» снова вместе! СЕРЁЖА не подведёт! До встречи в Тель-Авиве!», – поделился эмоциями Киркоров.

Новости России. Филипп Киркоров прокомментировал готовящуюся поездку Сергея Лазарева на «Евровидение-2019» в Тель-Авив.

У Филиппа есть весомый повод болеть за успех Лазарева, ведь песню для исполнителя написал сам Киркоров в соавторстве с греческим композитором.

Ранее мы сообщали, что на предстоящем песенном конкурсе от России выступит Сергей Лазарев. «Евровидение-2019» пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.