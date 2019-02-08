Прямой эфир

«Надеемся на Вашу поддержку». Киркоров прокомментировал решение Лазарева выступить на «Евровидении-2019

08 февраля 2019 08:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Филипп Киркоров прокомментировал готовящуюся поездку Сергея Лазарева на «Евровидение-2019» в Тель-Авив.  

«Теперь – официально! Мы открываем очередную страницу «Новейшей Истории» Евровидения для России! Надеемся на Вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! «DREAM TEAM» снова вместе! СЕРЁЖА не подведёт! До встречи в Тель-Авиве!», – поделился эмоциями Киркоров.  

«Надеемся на Вашу поддержку». Киркоров прокомментировал решение Лазарева выступить на «Евровидении-2019-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

У Филиппа есть весомый повод болеть за успех Лазарева, ведь песню для исполнителя написал сам Киркоров в соавторстве с греческим композитором.  

Ранее мы сообщали, что на предстоящем песенном конкурсе от России выступит Сергей Лазарев. «Евровидение-2019» пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.  

Право проводить у себя конкурс Израиль получил после победы Нетты Барзилай – здесь подробнее.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Филипп Киркоров # Сергей Лазарев

Другие новости рубрики

Все новости
Повторить успех Билана. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019»
08 февраля 2019 05:38

Повторить успех Билана. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019»

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото
07 февраля 2019 14:21

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото

Немецкий онколог рассказал, как уберечься от рака
07 февраля 2019 12:21

Немецкий онколог рассказал, как уберечься от рака