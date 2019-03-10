Миллион просмотров за 16 часов. Клип Лазарева для «Евровидения» бьёт рекорды на YouTube

Новости России. Опубликованный 9 марта в 19:00 клип Сергея Лазарева с его композицией для «Евровидения-2019» за 16 часов набрал более 1,1 миллиона просмотров, а также попал в тренды YouTube.

Песня называется «Scream» и исполняется на английском языке. Её авторами стали греческий композитор Димитрис Контопулос, российский певец Филипп Киркоров, и американская композитор Шарон Вон.

Режиссёр клипа Константин Черепков отметил, что его эта песня натолкнула на мысль о духовном взрослении и борьбе со своими страхами.

Сам Лазарев, описывая композицию, говорит о невероятной силе и мощи мелодии. По его мнению, с появлением слов песня обрела ещё больший смысл.

«Свыше 1 млн просмотров за ночь. Клип в трендах на Youtube и получает положительные отзывы. Спасибо! Огромное количество комментариев! Очень многие пишут одно словосочетание «Мурашки по коже», это большая победа, значит мы достучались до сердец... хотя некоторые пишут, что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю и согласился ехать во второй раз, т.к. была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016, что мы успешно и сделали», – написал представитель России на «Евровидении-2019».

Хотя русскоязычная аудитория тепло приняла композицию, букмекеры шансы на победу певца снизили. По состоянию на 11:50 10 марта шансы Сергея на победу в международном песенном конкурсе составляют 12%.

Лидером сейчас является представитель Нидерландов Дункан Лоренс с композицией «Arcade». Голландскому певцу букмекеры пророчат победу с вероятностью в 18%. К слову, клип Лоренса на данным момент набрал 1 193 415 просмотров против 1 195 729 просмотров у Лазарева.

Ранее сообщалось, что 9 марта Сергей Лазарев презентовал свою песню для «Евровидения».