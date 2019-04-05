Козёл на миллион долларов! Как поживает первый в мире трансгенный Лак из Беларуси: «У него даже взгляд другой – осознанный»

Новости Беларуси. Козье молоко с человеческим чудо-белком лактоферрином союзные учёные получили первыми в мире. А вот и главный виновник торжества союзной науки. 12-летний козёл по имени Лак. Счастливый отец и уже прапрадедушка. Почти все трансгенное поголовье – его работа.

По человеческим меркам – в почтенном возрасте. Но всё ещё подрабатывает на пенсии, рассказали в фильме «Знак равенства». Полностью фильм смотрите здесь

Александр Будевич, заместитель генерального директора НПЦ по животноводству НАН Беларуси:

На рынке простое трансгенное животное, которое доказано, что даёт лактоферрин, примерно 20-30 тысяч долларов стоит. Игорь Позняк, СТВ:

Как хорошая машина. Александр Будевич:

Да. Этот Лак, если его получить и дать ему дальше возможность трудиться – он уже к миллиону подходит.