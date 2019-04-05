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Козёл на миллион долларов! Как поживает первый в мире трансгенный Лак из Беларуси: «У него даже взгляд другой – осознанный»

05 апреля 2019 16:40
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Новости Беларуси. Козье молоко с человеческим чудо-белком лактоферрином союзные учёные получили первыми в мире. А вот и главный виновник торжества союзной науки. 12-летний козёл по имени Лак.

Счастливый отец и уже прапрадедушка. Почти все трансгенное поголовье – его работа.

Козёл на миллион долларов! Как поживает первый в мире трансгенный Лак из Беларуси: «У него даже взгляд другой – осознанный»-1

Козёл на миллион долларов! Как поживает первый в мире трансгенный Лак из Беларуси: «У него даже взгляд другой – осознанный»-3

По человеческим меркам – в почтенном возрасте. Но всё ещё подрабатывает на пенсии, рассказали в фильме «Знак равенства».

Полностью фильм смотрите здесь 

Козёл на миллион долларов! Как поживает первый в мире трансгенный Лак из Беларуси: «У него даже взгляд другой – осознанный»-6

Александр Будевич, заместитель генерального директора НПЦ по животноводству НАН Беларуси:
На рынке простое трансгенное животное, которое доказано, что даёт лактоферрин, примерно 20-30 тысяч долларов стоит.

Игорь Позняк, СТВ:
Как хорошая машина.

Александр Будевич:
Да. Этот Лак, если его получить и дать ему дальше возможность трудиться – он уже к миллиону подходит.

Козёл на миллион долларов! Как поживает первый в мире трансгенный Лак из Беларуси: «У него даже взгляд другой – осознанный»-9

Игорь Позняк:
Он понимает, что мы о нём сейчас говорим?

Александр Будевич:
Я думаю, что да. У него даже взгляд совсем другой – такой осознанный, что ли.

Козёл на миллион долларов! Как поживает первый в мире трансгенный Лак из Беларуси: «У него даже взгляд другой – осознанный»-12

# Белорусская наука # калейдоскоп # Александр Будевич

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