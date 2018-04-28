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Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова

28 апреля 2018 11:17
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Новости России. В сети набирает популярность новый клип Филиппа Киркорова, который был выпущен незадолго до дня рождения певца.

Ролик на песню «Цвет настроения синий» стал экспериментальным для исполнителя. В нем Киркоров предстает в образе молодого рэпера. В течение всего клипа в нем появляются камео популярных деятелей российского шоу-бизнеса.

Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова-1

Источник фото: скриншот из клипа «Цвет настроения синий», опубликованного на канале StarPro

Например, Григорию Лепсу досталась роль бездомного, Ольге Бузовой – кассира. В клипе также появляются Николай Басков, Тимати, Яна Рудковская с сыном, рэпер Гнойный, видеоблогер Амиран Сардаров и телеведущий Иван Ургант, который стал продюсером работы. Позже герой Киркорова видит со спины женщину, которая похожа на Аллу Пугачеву.

Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова-4

Фото: instagram.com/fkirkorov

В конце клипа оказывается, что Киркорову якобы зачитывают сценарий ролика, который должен получиться, но он отказывается его снимать.

Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова-7

Фото: instagram.com/fkirkorov

Киркоров отмечает, что хотел сделать молодежную работу. Многие пользователи сети отметили хорошее чувство юмора у певца и самоиронию героев клипа.

Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова-10

Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров в соцсетях поблагодарил друзей, которые поддержали его и приняли участие в съемках. «Такой смелости от нас точно никто не ждал! И это были самые фееричные съёмки клипа в моей жизни», – добавил он.

Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова-13

Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Сергей Лазарев оценил новую работу коллеги и поделился впечатлениями в соцсетях.

Сергей Лазарев:
Это ААААА!! Фил!! Разорвал!!! Браво!!! Это очень смешно!! Абсолютно 100-процентное попадание!! Людям с отсутствием чувства юмора и самоиронии смотреть противопоказано.

Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова-16

Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец также рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время работы. Например, в ролике герой Киркорова гладко выбрит, но в жизни, чтобы никто ничего не заподозрил, сам артист использовал накладную бороду.

Филипп Киркоров:
Все 6 дней съёмок клипа «Цвет настроения синий» шли под грифом «совершенно секретно» и при полной конспирации, так как образ моего героя в клипе «без бороды» должен был сохраняться в полном секрете. Но активная светская и концертная жизнь Филиппа Киркорова продолжалась вовсю и не могла остановиться. Выход из ситуации был только один – клеить бороду и усы на мое практически девственно бритое лицо.

Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова-19

Фото: instagram.com/fkirkorov

Артист просил простить его за этот маленький обман во благо искусства. И рассказал, что во время выступления в городе Дубна, у него отклеился ус.

«Послезавтра мне 51! Вот в таком вот виде, пару недель назад я начал готовиться к своему 51 Дню Рождения, к съёмкам клипа «Цвет настроения синий».

В прошлом году Киркорову исполнилось 50 лет. Этот праздник он отметил с размахом.

Как коллеги поздравляли мэтра с юбилеем – здесь подробнее.

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