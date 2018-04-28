Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова

Новости России. В сети набирает популярность новый клип Филиппа Киркорова, который был выпущен незадолго до дня рождения певца. Ролик на песню «Цвет настроения синий» стал экспериментальным для исполнителя. В нем Киркоров предстает в образе молодого рэпера. В течение всего клипа в нем появляются камео популярных деятелей российского шоу-бизнеса.

Источник фото: скриншот из клипа «Цвет настроения синий», опубликованного на канале StarPro

Например, Григорию Лепсу досталась роль бездомного, Ольге Бузовой – кассира. В клипе также появляются Николай Басков, Тимати, Яна Рудковская с сыном, рэпер Гнойный, видеоблогер Амиран Сардаров и телеведущий Иван Ургант, который стал продюсером работы. Позже герой Киркорова видит со спины женщину, которая похожа на Аллу Пугачеву.

Фото: instagram.com/fkirkorov

В конце клипа оказывается, что Киркорову якобы зачитывают сценарий ролика, который должен получиться, но он отказывается его снимать.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Киркоров отмечает, что хотел сделать молодежную работу. Многие пользователи сети отметили хорошее чувство юмора у певца и самоиронию героев клипа.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров в соцсетях поблагодарил друзей, которые поддержали его и приняли участие в съемках. «Такой смелости от нас точно никто не ждал! И это были самые фееричные съёмки клипа в моей жизни», – добавил он.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Сергей Лазарев оценил новую работу коллеги и поделился впечатлениями в соцсетях. Сергей Лазарев:

Это ААААА!! Фил!! Разорвал!!! Браво!!! Это очень смешно!! Абсолютно 100-процентное попадание!! Людям с отсутствием чувства юмора и самоиронии смотреть противопоказано.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец также рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время работы. Например, в ролике герой Киркорова гладко выбрит, но в жизни, чтобы никто ничего не заподозрил, сам артист использовал накладную бороду. Филипп Киркоров:

Все 6 дней съёмок клипа «Цвет настроения синий» шли под грифом «совершенно секретно» и при полной конспирации, так как образ моего героя в клипе «без бороды» должен был сохраняться в полном секрете. Но активная светская и концертная жизнь Филиппа Киркорова продолжалась вовсю и не могла остановиться. Выход из ситуации был только один – клеить бороду и усы на мое практически девственно бритое лицо.

Фото: instagram.com/fkirkorov