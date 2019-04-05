Как справиться с сезонной аллергией в домашних условиях. 11 простых способов

Многие люди воспринимают начало весны как долгожданную перемену. Но вместе с теплым ветерком прилетает пыльца и споры плесени. И если вы страдаете от сезонной аллергии, то, вероятно, чувствуете их с каждым вдохом. Аллергены перегружают иммунную систему организма, что приводит к таким симптомам как чихание, заложенность носа и зуд.

Эти способы могут помочь облегчить симптомы аллергии в домашних условиях.

Закрывайте окна

Если пыльцы много, то держите окна и двери закрытыми, чтобы сохранить чистым воздух в помещении, даже если день великолепный. Вы также можете установить фильтр в системе кондиционирования воздуха.

Умывайтесь чаще

Каждый раз, когда вы входите в свой дом, вы приносите с собой маленькие частицы внешнего мира. После пребывания на улице ваша одежда, обувь, волосы и кожа покрыты крошечными частицами, принесенными из тех мест, где вы были. Примите душ и переоденьтесь, чтобы смыть аллергены. И заодно оставьте обувь у двери.

Носите маску

Маска будет препятствовать попаданию аллергенов в дыхательные пути, когда вы не в состоянии избежать определенных возбудителей аллергии, например, когда работаете на улице или в закрытом помещении. Респираторная маска, имеющаяся в большинстве аптек и магазинов медицинского профиля, блокирует 95% мелких частиц, таких как пыльца и другие аллергены.

Питайтесь правильно

В одном из исследований дети, которые ели много свежих овощей, фруктов и орехов, особенно винограда, яблок, апельсинов и помидоров, имели меньше симптомов аллергии. Исследователи все еще пытаются найти в этом связь. Но нет сомнений в том, что здоровое питание полезно для всего организма. Добавляйте хотя бы один свежий фрукт и овощ к каждому приему пищи.

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Промывайте нос

Промывание вымывает слизь из носа и может облегчить симптомы аллергии. Это также помогает вымыть бактерии и жидкую слизь. Купите набор для промывания или приготовьте его. Смешайте три чайные ложки не йодированной соли с одной чайной ложкой пищевой соды. Храните смесь в герметичном контейнере.

Для использования добавьте одну чайную ложку смеси в 250 мл. дистиллированной или охлажденной кипяченой воды и размешайте. Наклонитесь над раковиной и аккуратно промойте каждую ноздрю по очереди.

Пейте больше жидкости

Если из-за аллергии у вас заложен нос или появился насморк, пейте больше воды, сока или других безалкогольных напитков. Дополнительная жидкость помогает разжижать слизь в носовых проходах и облегчает симптомы. Теплые жидкости, такие как чай, бульон или суп, имеют дополнительное преимущество – пар.

Выбирайте натуральные чистящие средства

Держите свой дом в чистоте. Это один из лучших способов избежать аллергенов в помещении. Но агрессивные химические вещества могут раздражать ваши носовые проходы и усугублять симптомы. Поэтому изготавливайте натуральные чистящие средства из повседневных ингредиентов, таких как уксус или пищевая сода. Используйте пылесос с фильтром для улавливания аллергенов. Если у вас сильная аллергия, попросите кого-нибудь прибраться.

Вдыхайте пар

Этот простой трюк может снять заложенность носа и облегчить дыхание. Держите голову над миской с теплой (но не слишком горячей) водой и накройте голову полотенцем, чтобы удержать пар. Также можно просто сидеть в ванной под горячим душем.

Избегайте сигаретного дыма

Он может ухудшить ваши симптомы – насморк, зуд, заложенный нос и слезящиеся глаза. Выберите места в ресторанах, ночных клубах, а также номера для некурящих. Избегайте также аэрозольных баллончиков и дыма от дровяных каминов.

Подумайте об иглоукалывании

Эта древняя практика может принести некоторое облегчение. То, каким образом иглоукалывание влияет на симптомы аллергии, до сих пор неясно. Но некоторые исследования показывают, что это может помочь. Проконсультируйтесь со своим врачом, стоит ли вам попробовать этот способ.

Знайте врага в лицо

Вы можете думать, что знаете, в чем проблема. Но вы точно уверены? Запишитесь на прием к аллергологу для проведения тестирования, которое точно определит, на что у вас аллергия. Тогда вы сможете планировать, как их избежать.

Материалы взяты с сайта webmd.com.