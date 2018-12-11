Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС: Я думаю, как Вы и сказали, из каждого утюга. И мы попытались, и «Цвет настроения красный» – показать подразделения наших работников и работниц, нашу одежду и спецтехнику.

Кто принимал участие в съёмках?

Андрей Бертош:

В основном, это работники Минского городского управления МЧС действующие. Мы рады всегда участвовать в таких мероприятиях. И судя по просмотрам, это нравится не только нам, но и всем, кто посмотрел этот ролик.