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Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»

11 декабря 2018 16:03
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В программе «Большой город» попросили заместителя начальника Минского городского управления МЧС прокомментировать ролик «Цвет настроения красный».

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»-1

Песня, действительно, популярная. Почему вы решили присоединиться и попробовать перепеть Киркорова?

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»-4

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Я думаю, как Вы и сказали, из каждого утюга. И мы попытались, и «Цвет настроения красный» – показать подразделения наших работников и работниц, нашу одежду и спецтехнику.

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»-7

Спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»-10

Кто принимал участие в съёмках?

Андрей Бертош:
В основном, это работники Минского городского управления МЧС действующие. Мы рады всегда участвовать в таких мероприятиях. И судя по просмотрам, это нравится не только нам, но и всем, кто посмотрел этот ролик.

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»-13

# МЧС Беларуси # калейдоскоп # Андрей Бертош

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