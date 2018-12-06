Минский молочный завод №1 стал победителем премии «Лидер года-2018»

Новости Беларуси. «Молочная страна», «Венский завтрак», «Аристей» – эти торговые марки, пожалуй, знакомы каждому белорусу. Их производитель – первый минский молочный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал победителем премии «Лидер года-2018» 5 декабря.

На предприятии выпускают более 250 наименований продукции. Это как традиционные кефиры, молоко, сметана и творог, так и глазированные сырки. Их, к слову, первыми в Беларуси стали выпускать именно здесь. Бережное отношение к традиционным рецептурам оценили не только покупатели, но и профессиональное жюри самого престижного бизнес-конкурса в Беларуси.

Наталья Артеага Эрнандес, организатор премии «Лидер года»:

Компания проделала большую работу по выпуску новых видов продукции, по внедрению новых технологических линий. Мы считаем, что они достойны получить Гран-при премии «Лидер года».

Премия «Лидер года» – это признание достижений компании. И речь не только о качестве продукции, это еще и оценка эффективности работы самого предприятия – от внедрения новых технологий и подходов к бизнесу до расширения поставок на экспорт.

«Первый молочный» до 40 % продукции продает на внешних рынках от России до Китая. В производственной линейке предприятия шесть торговых марок. Новые методы переработки сырья позволяют выпускать продукт, в котором нет консервантов и который можно долго хранить без потери качества.

Отдельное направление – выпуск детского молока и кефира. Главное правило компании – сохранить полезные свойства натурального молока в каждом продукте.