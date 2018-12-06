Минский молочный завод №1 стал победителем премии «Лидер года-2018»
Новости Беларуси. «Молочная страна», «Венский завтрак», «Аристей» – эти торговые марки, пожалуй, знакомы каждому белорусу. Их производитель – первый минский молочный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал победителем премии «Лидер года-2018» 5 декабря.
На предприятии выпускают более 250 наименований продукции. Это как традиционные кефиры, молоко, сметана и творог, так и глазированные сырки. Их, к слову, первыми в Беларуси стали выпускать именно здесь. Бережное отношение к традиционным рецептурам оценили не только покупатели, но и профессиональное жюри самого престижного бизнес-конкурса в Беларуси.
Наталья Артеага Эрнандес, организатор премии «Лидер года»:
Компания проделала большую работу по выпуску новых видов продукции, по внедрению новых технологических линий. Мы считаем, что они достойны получить Гран-при премии «Лидер года».
Премия «Лидер года» – это признание достижений компании. И речь не только о качестве продукции, это еще и оценка эффективности работы самого предприятия – от внедрения новых технологий и подходов к бизнесу до расширения поставок на экспорт.
«Первый молочный» до 40 % продукции продает на внешних рынках от России до Китая. В производственной линейке предприятия шесть торговых марок. Новые методы переработки сырья позволяют выпускать продукт, в котором нет консервантов и который можно долго хранить без потери качества.
Отдельное направление – выпуск детского молока и кефира. Главное правило компании – сохранить полезные свойства натурального молока в каждом продукте.
Захар Чаплыгин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Минского молочного завода № 1:
Мы очень серьезно подошли к вопросу качества нашей продукции. Мы очень плодотворно и тесно работаем с нашей сырьевой зоной. 95 % молока, поступающего на наш завод, – это молоко экстра-класса. Сегодня мы можем сказать, что наше предприятие перерабатывает свыше 900 тонн молока в сутки. Это та продукция, которая ежедневно выходит в торговую сеть на радость нашим потребителям, нашим покупателям, которые ежедневно выбирают Минский молочный завод № 1.
*На правах рекламы