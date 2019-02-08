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Повторить успех Билана. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019»

08 февраля 2019 05:38
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Новости России. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019», которое пройдёт в Израиле. Для певца это будет уже вторая попытка.  

Первый раз покорять евровизийную сцену Лазарев поехал в 2016 году. Сергей победил по результатам зрительского голосования, однако жюри оценили его исполнение не столь высоко, так что итоговым результатом стало третье место.  

«Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае», – сообщил подписчикам в Instagram Лазарев.  

Повторить успех Билана. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019»-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Поклонники творчества певца пришли в восторг и заверили, что будут болеть за него.  

«Супер! Достойная кандидатура!»,  

«Ждём победы, удачи»,  

«Ура. Сомнений не было, Вы, Сергей, самый достойный представитель»,  

«Не просто хорошая, а потрясающая новость с утра. Думала, что было бы здорово, если бы Сергей Лазарев поучаствовал ещё раз в Евровидении, и тут Ваша новость! Безумно рада, что именно вы будете представлять нашу страну. Могу пожелать удачи! Мы все верим в Вас!».  

Для России отправлять одного и того же певца на «Евровидение» не в новинку. Например, Дима Билан тоже ездил дважды – в 2006 году и в 2008. В первый раз Билан исполнил «Never Let You Go (Никогда не отпущу тебя)», заняв второе место, а во второй раз и вовсе выиграл конкурс с песней «Believe (Верить)».  

К слову, некоторые пользователи соцсетей в шутку советуют Лазареву поехать вместе с Биланом, поскольку они отлично выступают вместе. Этому есть и фактическое подтверждение. Летом 2017 года совместная композиция Димы и Сергея «Прости меня» возглавила список популярных песен в сервисе iTune. 

«Было очень приятно и кайфово» (подробнее здесь).  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев

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