Повторить успех Билана. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019»

Новости России. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019», которое пройдёт в Израиле. Для певца это будет уже вторая попытка.
Первый раз покорять евровизийную сцену Лазарев поехал в 2016 году. Сергей победил по результатам зрительского голосования, однако жюри оценили его исполнение не столь высоко, так что итоговым результатом стало третье место.
«Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае», – сообщил подписчикам в Instagram Лазарев.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Поклонники творчества певца пришли в восторг и заверили, что будут болеть за него.
«Супер! Достойная кандидатура!»,
«Ждём победы, удачи»,
«Ура. Сомнений не было, Вы, Сергей, самый достойный представитель»,
«Не просто хорошая, а потрясающая новость с утра. Думала, что было бы здорово, если бы Сергей Лазарев поучаствовал ещё раз в Евровидении, и тут Ваша новость! Безумно рада, что именно вы будете представлять нашу страну. Могу пожелать удачи! Мы все верим в Вас!».
Для России отправлять одного и того же певца на «Евровидение» не в новинку. Например, Дима Билан тоже ездил дважды – в 2006 году и в 2008. В первый раз Билан исполнил «Never Let You Go (Никогда не отпущу тебя)», заняв второе место, а во второй раз и вовсе выиграл конкурс с песней «Believe (Верить)».
К слову, некоторые пользователи соцсетей в шутку советуют Лазареву поехать вместе с Биланом, поскольку они отлично выступают вместе. Этому есть и фактическое подтверждение. Летом 2017 года совместная композиция Димы и Сергея «Прости меня» возглавила список популярных песен в сервисе iTune.
«Было очень приятно и кайфово» (подробнее здесь).