Повторить успех Билана. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019»

«Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае», – сообщил подписчикам в Instagram Лазарев.

Первый раз покорять евровизийную сцену Лазарев поехал в 2016 году. Сергей победил по результатам зрительского голосования, однако жюри оценили его исполнение не столь высоко, так что итоговым результатом стало третье место.

Новости России. Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019», которое пройдёт в Израиле. Для певца это будет уже вторая попытка.

Поклонники творчества певца пришли в восторг и заверили, что будут болеть за него.

«Супер! Достойная кандидатура!»,

«Ждём победы, удачи»,

«Ура. Сомнений не было, Вы, Сергей, самый достойный представитель»,

«Не просто хорошая, а потрясающая новость с утра. Думала, что было бы здорово, если бы Сергей Лазарев поучаствовал ещё раз в Евровидении, и тут Ваша новость! Безумно рада, что именно вы будете представлять нашу страну. Могу пожелать удачи! Мы все верим в Вас!».

Для России отправлять одного и того же певца на «Евровидение» не в новинку. Например, Дима Билан тоже ездил дважды – в 2006 году и в 2008. В первый раз Билан исполнил «Never Let You Go (Никогда не отпущу тебя)», заняв второе место, а во второй раз и вовсе выиграл конкурс с песней «Believe (Верить)».

К слову, некоторые пользователи соцсетей в шутку советуют Лазареву поехать вместе с Биланом, поскольку они отлично выступают вместе. Этому есть и фактическое подтверждение. Летом 2017 года совместная композиция Димы и Сергея «Прости меня» возглавила список популярных песен в сервисе iTune.