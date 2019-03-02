Сергей Лазарев начал репетиции номера для «Евровидения-2019»

Вечером 1 марта в Москву прилетел постановщик номера Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» Фокас Евангелинос.
«Первая репетиция!», – написал на своей Instagram-странице режиссёр.
Вечером 1 марта в Москву прилетел постановщик номера Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» Фокас Евангелинос.
«Первая репетиция!», – написал на своей Instagram-странице режиссёр.
Фото: instagram.com/fokasevagelinos
С нетерпением ждущие презентации евровизийной песни пользователи соцсетей радостно отреагировали на эту новость.
«Что же там будет за номер... Очень заинтриговали! Я думаю, это что-то более масштабное, чем было в 2016, но Фил сказал, что Сергей будет один на сцене. Что же будет происходить?!»,
«Сколько ждать-то ещё, Филя?!»,
«Мы уже не можем, всё равно, что за номер, дайте песню послушать»,
«Не могу больше ждать!».
Евангелинос уже сотрудничал с Лазаревым в 2016 году. Также Фокас работал с Биланом, Лорак и Колдуном. Режиссёр известен как автор одних из самых сложных постановок номеров для «Евровидения».
Сергей Лазарев на «Евровидении» установил рекорд
К слову, «Фил», о котором говорят пользователи соцсетей, не кто иной, как Филипп Киркоров. Артист написал для Сергея песню вместе с греческим композитором и активно участвует в подготовке Лазарева к выступлению на международном песенном конкурсе.
Фото: instagram.com/fokasevagelinos
Что касается букмекоров, по состоянию на 10 утра 2 марта шансы российского певца на победу составляют 16%, это первое место. Далее идут Швеция с 9% и Италия с 7%. Беларусь пока что на 30 месте с 1%.
На неделе стало известно, что победившая в национальном отборе MARUV не будет представлять Украину.
Другие финалисты нацотбора тоже отказались ехать на «Евровидение» (здесь подробнее).