Сергей Лазарев начал репетиции номера для «Евровидения-2019»

С нетерпением ждущие презентации евровизийной песни пользователи соцсетей радостно отреагировали на эту новость.

«Что же там будет за номер... Очень заинтриговали! Я думаю, это что-то более масштабное, чем было в 2016, но Фил сказал, что Сергей будет один на сцене. Что же будет происходить?!»,

«Сколько ждать-то ещё, Филя?!»,

«Мы уже не можем, всё равно, что за номер, дайте песню послушать»,

«Не могу больше ждать!».

Евангелинос уже сотрудничал с Лазаревым в 2016 году. Также Фокас работал с Биланом, Лорак и Колдуном. Режиссёр известен как автор одних из самых сложных постановок номеров для «Евровидения».

Сергей Лазарев на «Евровидении» установил рекорд

К слову, «Фил», о котором говорят пользователи соцсетей, не кто иной, как Филипп Киркоров. Артист написал для Сергея песню вместе с греческим композитором и активно участвует в подготовке Лазарева к выступлению на международном песенном конкурсе.