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«Шлём лучи Солнца, позитива, и любви». Лазарев показал новое фото с Лорак

24 февраля 2019 11:24
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Новости России. Недавно Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото с Ани Лорак, порадовавшись новой встрече.  

«Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... Ани Лорак, мне мало!», – подписал снимок певец.  

«Шлём лучи Солнца, позитива, и любви». Лазарев показал новое фото с Лорак-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Подписчики положительно восприняли фотографию и заявили, что раз уж исполнители сделали совместный снимок, было бы неплохо устроить и совместный тур.  

«Снова в одном магазине одежду покупали?»,  

«Делайте совместный тур, раз такое дело»,  

«Я так люблю ваши совместные фото! Так приятно на вас смотреть!»,  

«Вот по таким сердечкам и зарождаются слухи/сплетни… Но однозначно хороши».  

Фотографией дело не ограничилось. Сергей также добавил в «сторис» видео, где он и Ани «шлют лучи Солнца, позитива и любви».  

«И хорошего настроения!», – добавила Лорак.  

После этого певцы намекнули, что куда-то полетели, но пока неясно, куда именно.  

В начале февраля стало известно, что Лазарев попробует свои силы на «Евровидении» во второй раз. 

Букмекеры уже ставят на победу Сергея – подробнее здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Ани Лорак

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