«Шлём лучи Солнца, позитива, и любви». Лазарев показал новое фото с Лорак

Новости России. Недавно Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото с Ани Лорак, порадовавшись новой встрече.
«Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... Ани Лорак, мне мало!», – подписал снимок певец.
Новости России. Недавно Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото с Ани Лорак, порадовавшись новой встрече.
«Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... Ани Лорак, мне мало!», – подписал снимок певец.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Подписчики положительно восприняли фотографию и заявили, что раз уж исполнители сделали совместный снимок, было бы неплохо устроить и совместный тур.
«Снова в одном магазине одежду покупали?»,
«Делайте совместный тур, раз такое дело»,
«Я так люблю ваши совместные фото! Так приятно на вас смотреть!»,
«Вот по таким сердечкам и зарождаются слухи/сплетни… Но однозначно хороши».
Фотографией дело не ограничилось. Сергей также добавил в «сторис» видео, где он и Ани «шлют лучи Солнца, позитива и любви».
«И хорошего настроения!», – добавила Лорак.
После этого певцы намекнули, что куда-то полетели, но пока неясно, куда именно.
В начале февраля стало известно, что Лазарев попробует свои силы на «Евровидении» во второй раз.
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