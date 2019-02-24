«Шлём лучи Солнца, позитива, и любви». Лазарев показал новое фото с Лорак

«Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... Ани Лорак, мне мало!», – подписал снимок певец.

Новости России. Недавно Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото с Ани Лорак, порадовавшись новой встрече.

Подписчики положительно восприняли фотографию и заявили, что раз уж исполнители сделали совместный снимок, было бы неплохо устроить и совместный тур.

«Снова в одном магазине одежду покупали?»,

«Делайте совместный тур, раз такое дело»,

«Я так люблю ваши совместные фото! Так приятно на вас смотреть!»,

«Вот по таким сердечкам и зарождаются слухи/сплетни… Но однозначно хороши».

Фотографией дело не ограничилось. Сергей также добавил в «сторис» видео, где он и Ани «шлют лучи Солнца, позитива и любви».

«И хорошего настроения!», – добавила Лорак.

После этого певцы намекнули, что куда-то полетели, но пока неясно, куда именно.

В начале февраля стало известно, что Лазарев попробует свои силы на «Евровидении» во второй раз.