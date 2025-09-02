Белорусы бьют мировые рекорды! Пообщались с чемпионкой по пожарно-спасательному спорту

В гостях студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ксения Гусак, участница сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, и Сергей Сенкевич, тренер сборной, начальник пожарно-аварийной спасательной части № 8 Первомайского РОЧС Минского городского управления МЧС.

В конце августа в Саранске прошел 14-й чемпионат мира среди юношей и юниоров и 10-й чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Белорусская сборная продемонстрировала впечатляющие, блестящие результаты, в том числе устанавливая новые мировые рекорды.

Александр Меженный, ведущий:

Начинаем с поздравлений, потому что всегда приятно, когда цвета нашего флага на верхней ступеньке пьедестала находятся. И опять же, очень приятно, что это не просто победа, а победа с установлением мировых рекордов. Предыдущий рекорд долгое время держался?

Ксения Гусак, участница сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:

Предыдущий рекорд держался целых 10 лет.

Александр Меженный:

Это действительно серьезная цифра, к которой вы шли. Было такое ощущение, что я должна победить, я должна победить именно с мировым рекордом? Или это так получилось?

Ксения Гусак:

Это так получилось, пришло неожиданно, само собой.

Юрий Царев, ведущий:

Сергей, так ли это просто получилось? Или это все-таки труд?