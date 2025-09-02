Белорусы бьют мировые рекорды! Пообщались с чемпионкой по пожарно-спасательному спорту

В конце августа в Саранске прошел 14-й чемпионат мира среди юношей и юниоров и 10-й чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Белорусская сборная продемонстрировала впечатляющие, блестящие результаты, в том числе устанавливая новые мировые рекорды.
В гостях студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ксения Гусак, участница сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, и Сергей Сенкевич, тренер сборной, начальник пожарно-аварийной спасательной части № 8 Первомайского РОЧС Минского городского управления МЧС.
Александр Меженный, ведущий:
Начинаем с поздравлений, потому что всегда приятно, когда цвета нашего флага на верхней ступеньке пьедестала находятся. И опять же, очень приятно, что это не просто победа, а победа с установлением мировых рекордов. Предыдущий рекорд долгое время держался?
Ксения Гусак, участница сборной команды девушек и юниорок Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту:
Предыдущий рекорд держался целых 10 лет.
Александр Меженный:
Это действительно серьезная цифра, к которой вы шли. Было такое ощущение, что я должна победить, я должна победить именно с мировым рекордом? Или это так получилось?
Ксения Гусак:
Это так получилось, пришло неожиданно, само собой.
Юрий Царев, ведущий:
Сергей, так ли это просто получилось? Или это все-таки труд?
Сергей Сенкевич, тренер сборной, начальник пожарно-аварийной спасательной части № 8 Первомайского РОЧС Минского городского управления МЧС:
Нет, мы целенаправленно трудились, мы все вместе, тренера, подготавливали наших спортсменов, не только Ксению Гусак, но и остальную сборную. Ксения показала свое самое лучшее время на данных соревнованиях, мы все очень рады за нее.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Из чего состоит полоса препятствий?
Сергей Сенкевич:
Пожарно-спасательный спорт состоит из четырех дисциплин. Это преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, пожарная эстафета и боевое развертывание. И непосредственно Ксения Гусак установила рекорд по подъему по штурмовой лестнице на первый этаж учебной башни.
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