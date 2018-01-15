Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки

Сейчас спортсменка судится с мужчиной за право опеки над сыном ( читать далее ). Эти обстоятельства не позволяют Азаренко принимать участие в турнирах. Теннисистка пропустила Открытый чемпионат Люксембурга , Кубок Федерации , Australian Open . Также от нее ушел тренер.

Билли МакКиг и теннисистка расстались летом 2017 года. В декабре 2016 года пара стала родителями сына Лео Александра.

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как подвергается травле со стороны семьи и друзей своего бывшего бойфренда.

Сообщения от близких экс-бойфренда спортсменка опубликовала в Instagram.

Виктория опубликовала три фотографии, где выделила неприятные высказывания в свой адрес, которые родные МакКига оставляют под ее фотографиями в соцсетях.

На одном из снимков комментатор пишет: «Ужасно, что ты больше никогда не будешь хороша в теннисе. Ты должна оставаться в Беларуси, потому что ты – лузер».

Виктория ответила на это сообщение таким образом: «Кое-что от этой особенной семьи и друзей. Было бы слишком легко заблокировать их, но эта травля продолжается уже полгода... Показательно. Это то, что вы должны знать. Храни вас Бог».