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Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки

15 января 2018 15:20
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Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как подвергается травле со стороны семьи и друзей своего бывшего бойфренда.

Билли МакКиг и теннисистка расстались летом 2017 года. В декабре 2016 года пара стала родителями сына Лео Александра.

Сейчас спортсменка судится с мужчиной за право опеки над сыном (читать далее). Эти обстоятельства не позволяют Азаренко принимать участие в турнирах. Теннисистка пропустила Открытый чемпионат Люксембурга, Кубок Федерации, Australian Open. Также от нее ушел тренер.

Азаренко прокомментировала ситуацию в личной жизни и спорте

Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки-1

Фото: instagram.com/vichka35

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Сообщения от близких экс-бойфренда спортсменка опубликовала в Instagram.

Виктория опубликовала три фотографии, где выделила неприятные высказывания в свой адрес, которые родные МакКига оставляют под ее фотографиями в соцсетях.

На одном из снимков комментатор пишет: «Ужасно, что ты больше никогда не будешь хороша в теннисе. Ты должна оставаться в Беларуси, потому что ты – лузер».

Виктория ответила на это сообщение таким образом: «Кое-что от этой особенной семьи и друзей. Было бы слишком легко заблокировать их, но эта травля продолжается уже полгода... Показательно. Это то, что вы должны знать. Храни вас Бог».

Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки-4

Также Виктория поделилась еще одним скриншотом.

«Почему ты больше не побеждаешь в теннисе? Потому что твой корабль ушел». Спортсменка прокомментировала это сообщение таким образом: «Друзья и семья отца Лео по-прежнему остаются классными! Элегантно! Храни вас Бог».

Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки-7

На последнем фото, опубликованном теннисисткой, комментарий оставила та же женщина, что и под предыдущим. «Ты не скоро вернешься. Прости».

Реакция Виктории была такой: «Она не останавливается. Уау».

Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки-10

Несмотря на негативные комментарии родственников экс-бойфренда, Виктория регулярно выкладывает в социальные сети фотографии с сыном, которому в конце декабря исполнился год.

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# Теннис # калейдоскоп # Виктория Азаренко # Фотофакт

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