«Жаль, но я вынужден двигаться дальше в своей карьере»: от Виктории Азаренко ушел тренер

Новости Беларуси. Виктория Азаренко осталась без тренера.
По информации американского журналиста Бена Ротенберга, Майкл Джойс больше не находится в команде знаменитой теннисистки.
По словам Джойса, Виктория является талантливой спортсменкой и он очень счастлив ее возвращению в мир тенниса.
Фото: instagram.com/vichka35
И нужно уважать решение теннисистки поставить семью на первое место.
Майкл Джойс:
Мне очень жаль, но я вынужден двигаться дальше в своей карьере, пока теннисистка разбирается с личной жизнью. Я буду ждать ее возращения на турниры и желаю ей удачи.
Фото: instagram.com/vichka35
Джойс и Азаренко сотрудничали с начала нынешнего года.
С июля нынешнего года Виктория Азаренко не участвует в соревнованиях из-за судебных разбирательств с отцом своего ребенка Лео Александра. Белоруска планирует выступить на турнире в начале 2018 года.
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