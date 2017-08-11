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Виктория Азаренко судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком

11 августа 2017 10:09
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко борется с отцом своего ребенка за право опекунства над сыном.

Как сообщает фангруппа спортсменки в соцсетях со ссылкой на СМИ Израиля, всемирноизвестная теннисистка наняла большого специалиста по семейным делам – израильского адвоката Зива Вальнера.

Виктория Азаренко судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком-1

Фото: vichka35

Виктория обратилась в суд, чтобы отстоять свое право на опекунство над семимесячным сыном Лео Александром.

20 декабря 2016 года Виктория стала мамой.

А уже 20 июня сыграла свой первый матч после родов. «Вика, ты святая»: как встречают Викторию Азаренко ее болельщики – смотрите здесь.

Виктория Азаренко судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком-4

Фото: vichka35

Пара Азаренко и МакКиг перестала существовать в июле 2017 года. После разрыва экс-бойфренд начал судебный процесс в США из-за беспокойства по поводу похищения ребенка его матерью. Пока суд запретил вывозить ребенка за пределы Лос-Анджелеса. Отец временно забрал младенца к себе.

Малыш сопровождал свою маму на турнирах – здесь подробнее.

Из-за этого инцидента спортсменка решила обратиться к израильскому специалисту. Подготовка к делу велась на протяжении двух недель и держалась в секрете.

Виктория Азаренко судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком-7

Фото: vichka35

По информации израильских источников, теннисистка поднимает вопрос по поводу опекунства над сыном. И его будет решать белорусский суд, потому что Азаренко является гражданкой Беларуси. По информации издания tennis.life, семья на данный момент пришла к равноправному соглашению – 50/50. Также это издание предполагает, что информация о суде в Беларуси может быть неточной.

Виктория Азаренко судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком-10

Фото: vichka35

По словам израильского адвоката, будет подготовлен иск об ущербе. На будущей неделе в Цинциннати состоится теннисный турнир – его белорусская спортсменка вынуждена пропустить. В случае, если Азаренко не выступит и на Открытом чемпионате США, то сумма иска может составить 10 миллионов долларов.

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Следующее слушание состоится в сентябре. Израильский адвокат Виктории считает, что у них есть высокие шансы выиграть дело.

Виктория Азаренко судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком-13

Фото: соцсети

Азаренко всегда отделяла спортивную жизнь от личной. В данной ситуации никаких официальных заявлений и комментариев от теннисистки не поступало.

Поклонники волнуются за спортсменку.

«Переживаю за Вику. Без боли не могу смотреть на это фото с адвокатом – измученная, похудевшая. Скорее бы всё закончилось. Хорошо закончилось».

«Словно током ударило от этой новости. Тысяча вопросительных слов в голове, но самое главное – за что? Ви. Всё, чего я тебе сейчас желаю, – это не заставить никого усомниться в твоей силе внутренней. Держись до конца».

«Больно и обидно за Вику, что такой талантливой спортсменке, замечательной маме, вместо того, чтобы совмещать игру и заботу о сыне, приходится заниматься судебными тяжбами и тратить силы на то, что принадлежит ей по праву».

Фанаты даже запустили флешмоб в соцсетях

Виктория Азаренко судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком-16

Виктория Азаренко – о политике и женщинах, спорте и допинге, Фомочкине и выборе для своего ребенка

# Виктория Азаренко # Фотофакт # калейдоскоп # Скандал

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