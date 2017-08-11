Виктория Азаренко судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко борется с отцом своего ребенка за право опекунства над сыном. Как сообщает фангруппа спортсменки в соцсетях со ссылкой на СМИ Израиля, всемирноизвестная теннисистка наняла большого специалиста по семейным делам – израильского адвоката Зива Вальнера.

Фото: vichka35

Виктория обратилась в суд, чтобы отстоять свое право на опекунство над семимесячным сыном Лео Александром. 20 декабря 2016 года Виктория стала мамой. А уже 20 июня сыграла свой первый матч после родов. «Вика, ты святая»: как встречают Викторию Азаренко ее болельщики – смотрите здесь.

Фото: vichka35

Пара Азаренко и МакКиг перестала существовать в июле 2017 года. После разрыва экс-бойфренд начал судебный процесс в США из-за беспокойства по поводу похищения ребенка его матерью. Пока суд запретил вывозить ребенка за пределы Лос-Анджелеса. Отец временно забрал младенца к себе. Малыш сопровождал свою маму на турнирах – здесь подробнее. Из-за этого инцидента спортсменка решила обратиться к израильскому специалисту. Подготовка к делу велась на протяжении двух недель и держалась в секрете.

Фото: vichka35

По информации израильских источников, теннисистка поднимает вопрос по поводу опекунства над сыном. И его будет решать белорусский суд, потому что Азаренко является гражданкой Беларуси. По информации издания tennis.life, семья на данный момент пришла к равноправному соглашению – 50/50. Также это издание предполагает, что информация о суде в Беларуси может быть неточной.

Фото: vichka35

По словам израильского адвоката, будет подготовлен иск об ущербе. На будущей неделе в Цинциннати состоится теннисный турнир – его белорусская спортсменка вынуждена пропустить. В случае, если Азаренко не выступит и на Открытом чемпионате США, то сумма иска может составить 10 миллионов долларов. «Я хочу, чтобы мой сын гордился мной»: как теннисистка Виктория Азаренко провела год без турниров Следующее слушание состоится в сентябре. Израильский адвокат Виктории считает, что у них есть высокие шансы выиграть дело.

Фото: соцсети