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Виктория Азаренко пропустит Открытый чемпионат Люксембурга по личным обстоятельствам

13 октября 2017 16:52
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко снялась с Открытого чемпионата Люксембурга по теннису, который пройдет с 16 по 21 октября.

Об этом сообщила пресс-служба чемпионата. Причиной пропуска станут личные обстоятельства.

Это не первый раз за последнее время, когда спортсменка пропускает соревнования по личным причинам. Открытый чемпионат США и турнир в Цинциннати теннисистка пропустила из-за судебных разбирательств с бывшим бойфрендом.

Виктория Азаренко пропустит Открытый чемпионат Люксембурга по личным обстоятельствам-1

Фото: instagram.com/vichka35

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Напомним, что в июне 2017 года спортсменка начала выступать на соревнованиях после годового перерыва, во время которого она стала мамой сына Лео Александра.

Виктория Азаренко пропустит Открытый чемпионат Люксембурга по личным обстоятельствам-4

Фото: instagram.com/vichka35

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Малыш всегда сопровождал маму на турнирах. Сейчас мальчику 10 месяцев. Спортсменка даже завела ему страницу в Instagram, у которой пять тысяч подписчиков.

Виктория Азаренко пропустит Открытый чемпионат Люксембурга по личным обстоятельствам-7

Фото: instagram.com/vichka35

В конце августа Виктория Азаренко впервые прокомментировала ситуацию в личной жизни и назвала ее вызовом – здесь подробнее.

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

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