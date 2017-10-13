Виктория Азаренко пропустит Открытый чемпионат Люксембурга по личным обстоятельствам

Новости Беларуси. Виктория Азаренко снялась с Открытого чемпионата Люксембурга по теннису, который пройдет с 16 по 21 октября.
Об этом сообщила пресс-служба чемпионата. Причиной пропуска станут личные обстоятельства.
Это не первый раз за последнее время, когда спортсменка пропускает соревнования по личным причинам. Открытый чемпионат США и турнир в Цинциннати теннисистка пропустила из-за судебных разбирательств с бывшим бойфрендом.
Фото: instagram.com/vichka35
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Напомним, что в июне 2017 года спортсменка начала выступать на соревнованиях после годового перерыва, во время которого она стала мамой сына Лео Александра.
Фото: instagram.com/vichka35
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Малыш всегда сопровождал маму на турнирах. Сейчас мальчику 10 месяцев. Спортсменка даже завела ему страницу в Instagram, у которой пять тысяч подписчиков.
Фото: instagram.com/vichka35
В конце августа Виктория Азаренко впервые прокомментировала ситуацию в личной жизни и назвала ее вызовом – здесь подробнее.