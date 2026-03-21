Вучич о Третьей мировой войне: возможно, она уже началась

По мнению президента Сербии Александра Вучича, Третью мировую войну будет непросто предотвратить, ведь существует вероятность, что она уже идет, пишет РИА Новости.

«Просто мы пока не говорим об этом официально», – допустил Вучичь, рассуждая о потенциальном начале Третьей мировой войны. Схватка за обладание нефтью, газом, полезными ископаемыми, редкими металлами и другим сырьем идет уже давно, отметил он.

При разборе хода Первой и Второй мировых войн, становится ясным, что обе они начинались региональными конфликтами, а строительство крупных военных и политических союзов, сталкивающихся напрямую, происходило позже, объяснил сербский лидер.

Фото: Pinterest