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Вучич о Третьей мировой войне: возможно, она уже началась

21 марта 2026 11:45
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Вучич о Третьей мировой войне: возможно, она уже началась-0

По мнению президента Сербии Александра Вучича, Третью мировую войну будет непросто предотвратить, ведь существует вероятность, что она уже идет, пишет РИА Новости.

«Просто мы пока не говорим об этом официально», – допустил Вучичь, рассуждая о потенциальном начале Третьей мировой войны. Схватка за обладание нефтью, газом, полезными ископаемыми, редкими металлами и другим сырьем идет уже давно, отметил он.

При разборе хода Первой и Второй мировых войн, становится ясным, что обе они начинались региональными конфликтами, а строительство крупных военных и политических союзов, сталкивающихся напрямую, происходило позже, объяснил сербский лидер.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Александр Вучич

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