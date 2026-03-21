Новые тарифы. С 27 марта в Минске увеличится стоимость проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается общественного транспорта, курсирующего по столице, то увеличение цены билета составит 15 копеек. Так, проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 1 рубль 10 копеек. В метрополитене – 1 рубль и 15 копеек. А единый проездной документ на месяц – чуть больше 65 рублей.

Ольга Леошко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:

Сегодня себестоимость поездки в наземном транспорте составляет 3 рубля 71 копейку, в метрополитене – 2 рубля 93 копейки. И в целом окупаемость транспортных предприятий: наземный – 29 %, а метрополитен – 43 %, все остальное датируется из бюджета города Минска.

Стоимость проезда в пригородном пассажирском транспорте увеличится на 3 копейки и составит 14 копеек за один километр. Также установлен предельный тариф на поездки в маршрутном такси – это 3 рубля и 30 копеек. Он обязателен для всех перевозчиков, и выше стоимость быть не может.