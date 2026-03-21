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Трамп: США планируют тесное сотрудничество с Венгрией в энергетической сфере

21 марта 2026 12:01
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Трамп: США планируют тесное сотрудничество с Венгрией в энергетической сфере-0

Вашингтон намерен тесно сотрудничать с Будапештом в энергетической сфере, пишет ТАСС.

С данным заявление выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По мнению главы Белого дома, венграм следует «продолжать упорно работать над сферой миграции», поскольку пришло время действовать ЕС в этом вопросе. Он отметил, что США и Венгрия указывают направление пути к «обновленному Западу», защищающему собственных граждан, улучшающему условия для своих детей и ведущиму за собой мир «ради будущих поколений».

Между Венгрией и США заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

Фото: Pinterest

# Дональд Трамп

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