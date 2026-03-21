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США временно отменили санкции в отношении иранской нефти

21 марта 2026 11:03
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Впервые за 30 лет Соединенные Штаты пошли на временную отмену санкций в отношении иранской нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вашингтон дал Тегерану время до 20 апреля, чтобы продать черное золото, которое уже отгружено на танкеры, не опасаясь ареста судов в международных водах.

6 стран заявили, что готовы внести вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе, но не уточнили как.

По замыслу американского Минфина, снятие запрета должно насытить рынок дополнительным объемом нефти в 140 миллионов баррелей, что должно привести к снижению цен на топливо. Однако, в Тегеране заявили, что у страны практически нет излишков сырья, которые можно было бы направить на экспорт. По мнению иранских властей, действия американской стороны призваны лишь успокоить покупателей.

Ситуация на глобальном рынке остается напряженной из-за закрытого Ормузского пролива. Цены на топливо продолжают расти в странах Азии, Европы и в США. На пике стоимость барреля достигала 119 долларов. В ответ на возникшие перебои поставок Штаты начали высвобождение более 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

# Международная политика

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