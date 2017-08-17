«Это вызов, с которым я готова встретиться»: Азаренко впервые прокомментировала ситуацию в личной жизни и спорте

Новости Беларуси. Виктория Азаренко написала, почему не примет участие в Открытом чемпионате США, который пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Теннисистка опубликовала официальное заявление на своей странице в Instagram. В нем она отмечает, что ее друзья и фанаты заслуживают знать официальную причину.

Виктория Азаренко заявила, что не хочет оставлять сына, который из-за судебного разбирательства спортсменки с отцом малыша, не может покидать пределы Калифорнии. Если теннисистка поедет на турнир в Нью-Йорк, то сына придется оставить в другом штате с отцом.

По словам теннисистки, декабрьский день, когда она стала мамой, стал самым счастливым днем в ее жизни. Азаренко призналась, что столкнулась с трудной ситуацией, которая не позволяет ей в полной мере вернуться к работе.

Виктория Азаренко, теннисистка:

Балансировать между уходом за ребенком и карьерой нелегко для любого родителя, но это вызов, с которым я готова встретиться. Я хочу поддерживать мужчин и женщин во всем мире, которые знают, что нормально работать, если ты являешься матерью или отцом. Ни один родитель не должен выбирать между ребенком и своей карьерой, мы достаточно сильны, чтобы сделать и то, и другое.

Белорусская спортсменка поблагодарила всех за поддержку, которую она получила со всего мира. Виктория призналась, что с нетерпением ждет позитивного разрешения этой сложной ситуации, чтобы вернуться к соревнованиям.

Виктория выразила веру в то, что она с отцом сына смогут перешагнуть разногласия и предпринять шаги в правильном направлении. По ее словам, они должны работать в команде, чтобы у Лео в жизни было постоянное присутствие обоих родителей.