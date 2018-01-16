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СМИ: решение об опеке над сыном Виктории Азаренко примет белорусский суд

16 января 2018 07:49
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Новости Беларуси. Калифорнийский суд может передать дело об опеке над сыном Виктории Азаренко суду в Беларуси.

По информации TMZ Sports, у экс-бойфренда теннисистки Билли МакКига есть три недели, чтобы обжаловать это решение. Адвокаты Азаренко уверены, что процесс будет завершен успешно.

Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки

СМИ: решение об опеке над сыном Виктории Азаренко примет белорусский суд -1

В середине 2017 года стало известно о том, что спортсменка судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком. Судья запретил любому из родителей вывозить ребенка из Калифорнии, пока между родителями не будет достигнута договоренность. В декабре мальчику исполнился один год.

СМИ: решение об опеке над сыном Виктории Азаренко примет белорусский суд -4

Из-за разбирательств Виктория пропустила ряд крупных соревнований, среди которых Australian Open и Кубок Федерации.

Виктория Азаренко хочет вернуться с сыном в Беларусь. Однако теннисистка не против того, чтобы отец также принимал участие в воспитании мальчика. Спортсменка надеется на дружеские отношения с МакКигом в будущем.

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт # калейдоскоп

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