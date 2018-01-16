СМИ: решение об опеке над сыном Виктории Азаренко примет белорусский суд

Новости Беларуси. Калифорнийский суд может передать дело об опеке над сыном Виктории Азаренко суду в Беларуси. По информации TMZ Sports, у экс-бойфренда теннисистки Билли МакКига есть три недели, чтобы обжаловать это решение. Адвокаты Азаренко уверены, что процесс будет завершен успешно. Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки

В середине 2017 года стало известно о том, что спортсменка судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком. Судья запретил любому из родителей вывозить ребенка из Калифорнии, пока между родителями не будет достигнута договоренность. В декабре мальчику исполнился один год.