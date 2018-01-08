Официально: Виктория Азаренко пропустит Australian Open

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко не выступит на Australian Open в нынешнем году.

По информации WTA, директор турнира заявил, что 28-летняя теннисистка пропустит соревнование. «Australian Open – ее любимый турнир, и она с нетерпением ждет возвращения в Мельбурн в следующем году».

В середине декабря теннисистка получила специальное приглашение на Australian Open. Организаторы пообещали ей любую помощь – здесь подробнее.