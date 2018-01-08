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Официально: Виктория Азаренко пропустит Australian Open

08 января 2018 07:46
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Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко не выступит на Australian Open в нынешнем году.

По информации WTA, директор турнира заявил, что 28-летняя теннисистка пропустит соревнование. «Australian Open – ее любимый турнир, и она с нетерпением ждет возвращения в Мельбурн в следующем году».

В середине декабря теннисистка получила специальное приглашение на Australian Open. Организаторы пообещали ей любую помощь – здесь подробнее.

Официально: Виктория Азаренко пропустит Australian Open -1

Фото: instagram.com/vichka35

В конце 2016 года теннисистка стала мамой – у нее родился сын Лео Александр. Однако из-за судебных разбирательств с отцом ребенка Азаренко была вынуждена пропустить несколько крупных турниров в прошлом году.

Ситуацию в своей жизни спортсменка назвала «вызовом» (смотрите здесь).

Australian Open пройдет с 15 по 28 января. Азаренко два раза подряд становилась победительницей этого турнира в одиночном разряде – в 2012 и 2013 годах.

В этом году турнир вынуждена пропустить и Серена Уильямс, которая недавно стала мамой дочки.

Серена Уильямс рассказала, почему не сыграет на Australian Open

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

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