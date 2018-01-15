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Бывший муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз – фотофакт

15 января 2018 11:58
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Новости России. Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов женился в начале января 2018 года.

Информацию об этом 30-летний спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке запечатлен Тарасов, его молодая супруга Анастасия Костенко, близкие и друзья пары.

Бывший муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз – фотофакт-1

Фото: instagram.com/tarasov23

Под снимком футболист написал несколько хэштегов, среди которых – «пишите, что хотите», «нам все равно», «мы счастливы».

Жена спортсмена тоже поделилась с подписчиками фото из Кутузовского ЗАГСа Москвы. Под фотографией девушка написала «Тарасовы».

Бывший муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз – фотофакт-3

Фото: instagram.com/kostenko.94

Анастасия Костенко представляла Россию на конкурсе «Мисс мира» в 2010 году.

Факты о девушке и ее юношеские фото – смотрите здесь.

Через несколько дней модель опубликовала снимок с супругом, под которым написала: «Ведь мне с тобою хорошо и легко. Это чувство так необыкновенно».

Бывший муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз – фотофакт-5

Фото: instagram.com/tarasov23

Дмитрий Тарасов женится уже в третий раз. От первого брака у него есть 8-летняя дочь Ангелина. Второй женой спортсмена стала телеведущая Ольга Бузова, расставание с которой в конце 2016 года стало одной из главных тем в СМИ.

# Звезды # Дмитрий Тарасов

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