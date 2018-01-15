Бывший муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз – фотофакт
Новости России. Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов женился в начале января 2018 года.
Информацию об этом 30-летний спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке запечатлен Тарасов, его молодая супруга Анастасия Костенко, близкие и друзья пары.
Фото: instagram.com/tarasov23
Под снимком футболист написал несколько хэштегов, среди которых – «пишите, что хотите», «нам все равно», «мы счастливы».
Жена спортсмена тоже поделилась с подписчиками фото из Кутузовского ЗАГСа Москвы. Под фотографией девушка написала «Тарасовы».
Фото: instagram.com/kostenko.94
Анастасия Костенко представляла Россию на конкурсе «Мисс мира» в 2010 году.
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Через несколько дней модель опубликовала снимок с супругом, под которым написала: «Ведь мне с тобою хорошо и легко. Это чувство так необыкновенно».
Фото: instagram.com/tarasov23
Дмитрий Тарасов женится уже в третий раз. От первого брака у него есть 8-летняя дочь Ангелина. Второй женой спортсмена стала телеведущая Ольга Бузова, расставание с которой в конце 2016 года стало одной из главных тем в СМИ.