Бывший муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз – фотофакт

Новости России. Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов женился в начале января 2018 года. Информацию об этом 30-летний спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке запечатлен Тарасов, его молодая супруга Анастасия Костенко, близкие и друзья пары.

Фото: instagram.com/tarasov23 Под снимком футболист написал несколько хэштегов, среди которых – «пишите, что хотите», «нам все равно», «мы счастливы». Жена спортсмена тоже поделилась с подписчиками фото из Кутузовского ЗАГСа Москвы. Под фотографией девушка написала «Тарасовы».

Фото: instagram.com/kostenko.94 Анастасия Костенко представляла Россию на конкурсе «Мисс мира» в 2010 году. Факты о девушке и ее юношеские фото – смотрите здесь. Через несколько дней модель опубликовала снимок с супругом, под которым написала: «Ведь мне с тобою хорошо и легко. Это чувство так необыкновенно».