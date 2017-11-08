Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске: комментарий теннисистки

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко не сможет принять участие в финальных матчах Кубка Федерации.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter, опубликовав обращение к фанатам.

Азаренко отметила, что она будет поддерживать команду даже находясь в Калифорнии.

Виктория Азаренко:

Я не смогу стать частью финала Кубка Федерации в нынешнем году. Очень жаль, что у меня нет шансов сыграть и помочь Беларуси в финале. К сожалению, текущая ситуация вынуждает меня оставаться в Калифорнии. Пусть я не буду в Минске во время финала, но мое сердце всегда с моей страной и командой. Я буду издалека поддерживать ее.