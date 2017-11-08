Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске: комментарий теннисистки
Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко не сможет принять участие в финальных матчах Кубка Федерации.
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter, опубликовав обращение к фанатам.
Азаренко отметила, что она будет поддерживать команду даже находясь в Калифорнии.
Виктория Азаренко:
Я не смогу стать частью финала Кубка Федерации в нынешнем году. Очень жаль, что у меня нет шансов сыграть и помочь Беларуси в финале. К сожалению, текущая ситуация вынуждает меня оставаться в Калифорнии. Пусть я не буду в Минске во время финала, но мое сердце всегда с моей страной и командой. Я буду издалека поддерживать ее.
Фото: instagram.com/vichka35
Теннисистка рассказала, что ждет 2018 года, чтобы вернуться на корт и играть для своих фанатов.
Азаренко поблагодарила всех за поддержку, которая помогает ей. Девушка пообещала вернуться на корт гораздо «лучше и сильнее, чем раньше».
Фото: instagram.com/vichka35
Напомним, спортсменка была вынуждена пропустить несколько последних стартов по семейным обстоятельствам.
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С сыном. Фото: instagram.com/vichka35
Финал Кубка Федерации состоится 11 и 12 ноября в Минске между командами Беларуси и США.
На минувшей неделе были названы составы сборных в финале Кубка Федераций. Беларусь представят теннисистки Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова.
Финал Кубка Федерации. Беларусь – США. Чего ждать от этой встречи