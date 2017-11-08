Прямой эфир

Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске: комментарий теннисистки

08 ноября 2017 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко не сможет принять участие в финальных матчах Кубка Федерации.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter, опубликовав обращение к фанатам.

Азаренко отметила, что она будет поддерживать команду даже находясь в Калифорнии.

Виктория Азаренко:
Я не смогу стать частью финала Кубка Федерации в нынешнем году. Очень жаль, что у меня нет шансов сыграть и помочь Беларуси в финале. К сожалению, текущая ситуация вынуждает меня оставаться в Калифорнии. Пусть я не буду в Минске во время финала, но мое сердце всегда с моей страной и командой. Я буду издалека поддерживать ее.

Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске: комментарий теннисистки-1

Фото: instagram.com/vichka35

Теннисистка рассказала, что ждет 2018 года, чтобы вернуться на корт и играть для своих фанатов.

Азаренко поблагодарила всех за поддержку, которая помогает ей. Девушка пообещала вернуться на корт гораздо «лучше и сильнее, чем раньше».

Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске: комментарий теннисистки-4

Фото: instagram.com/vichka35

Напомним, спортсменка была вынуждена пропустить несколько последних стартов по семейным обстоятельствам.

Виктория Азаренко судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком – здесь подробнее.

Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске: комментарий теннисистки-7

С сыном. Фото: instagram.com/vichka35

Финал Кубка Федерации состоится 11 и 12 ноября в Минске между командами Беларуси и США.

На минувшей неделе были названы составы сборных в финале Кубка Федераций. Беларусь представят теннисистки Арина СоболенкоАлександра СасновичВера Лапко и Лидия Морозова.

Финал Кубка Федерации. Беларусь – США. Чего ждать от этой встречи

# Виктория Азаренко # Фотофакт # Fed Cup в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов: «Минчанка» или «Вакыфбанк»?
06 ноября 2017 17:54

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов: «Минчанка» или «Вакыфбанк»?

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» 11 ноября будут играть в гостях у «Нижнего Новгорода»
06 ноября 2017 17:51

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» 11 ноября будут играть в гостях у «Нижнего Новгорода»

Футболисты борисовского БАТЭ победили в гостях жодинское «Торпедо-БелАЗ»
06 ноября 2017 17:46

Футболисты борисовского БАТЭ победили в гостях жодинское «Торпедо-БелАЗ»