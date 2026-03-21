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Команда Президента Беларуси и дружина Брестской области встретились на льду «Олимпик-Арены»

21 марта 2026 10:50
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Интригующая битва в эти минуты проходит на льду «Олимпик-Арены». За первую финальную путевку в Республиканской хоккейной лиге клюшки скрестили: лидер чемпионата – команда Президента Беларуси и дружина Брестской области, которая смогла замкнуть топовую четверку после регулярного этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента Беларуси и дружина Брестской области встретились на льду «Олимпик-Арены»-2

Посмотреть интересный хоккей с участием главы государства и в исполнении известных экс-игроков приходят и взрослые, и дети. Многие не пропускают ни одного матча в сезоне. Болельщики отмечают особую атмосферу на трибунах. В рядах команд много хоккеистов, имена которых в прошлом были на слуху. Спортсмены играли в отечественных чемпионатах и зарубежных лигах.

Сегодняшняя полуфинальная игра со старта подарила эмоциональный драйв. Первая шайба влетела в ворота гостей на 5-й минуте, отличился капитан команды Олег Атноненко. Красивые броски, интересные комбинации, любительский хоккей по накалу соперничает с профессиональным. Глава государства также вышел на лед. На перерыв дружины уходили со счетом 2:1 в пользу команды Президента Беларуси.

Команда Президента Беларуси и дружина Брестской области встретились на льду «Олимпик-Арены»-4

Александр Жидких, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Тут нет права на ошибку, поэтому может присутствовать какая-то нервозность в действиях команды. Все хотят сыграть построже, поэтому моментов пока, наверное, немного, но я думаю, второй будет поинтереснее с нашей стороны.

Антон Киречко, игрок хоккейной команды Брестской области:
Конечно, готовишься на эти игры по-особенному всегда. Готовишься только на победу, потому что в случае проигрыша ты просто вылетаешь и остаешься без игр, без хоккея, можно так сказать.

Во втором периоде команда Президента Беларуси показала атакующий хоккей, на перерыв дружины ушли со счетом 3:1. В следующей полуфинальной игре на площадке «Олимпик-Арены» за финальную путевку поспорят дружины Минской и Гомельской областей.

# Хоккей # Хоккей Беларуси

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