Супермодель Ирина Шейк показала фото без макияжа

Снимок был опубликован в Instagram. На нем девушка сидит на пляже. На фото российская модель без косметики.

Комментаторы оценили поступок 32-летней Шейк и отметили, что мало людей, которые будут готовы поделиться своими «честными» снимками. Поклонники отметили то, как замечательно выглядит девушка.

«Как всегда прекрасна!»,

«Естественность – это прекрасно»,

«Вы оба настолько прекрасны, что я постоянно жду ваши фотографии!».