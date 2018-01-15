Супермодель Ирина Шейк показала фото без макияжа

Новости России. Супермодель Ирина Шейк показала подписчикам фото без макияжа.
Снимок был опубликован в Instagram. На нем девушка сидит на пляже. На фото российская модель без косметики.
Новости России. Супермодель Ирина Шейк показала подписчикам фото без макияжа.
Снимок был опубликован в Instagram. На нем девушка сидит на пляже. На фото российская модель без косметики.
Фото: instagram.com/irinashayk
Комментаторы оценили поступок 32-летней Шейк и отметили, что мало людей, которые будут готовы поделиться своими «честными» снимками. Поклонники отметили то, как замечательно выглядит девушка.
«Как всегда прекрасна!»,
«Естественность – это прекрасно»,
«Вы оба настолько прекрасны, что я постоянно жду ваши фотографии!».
Фото: instagram.com/irinashayk
Весной 2017 года Ирина стала мамой дочери. Отец ее ребенка – голливудский актер Брэдли Купер. До романа с актером девушка почти пять лет встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду.