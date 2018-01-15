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Супермодель Ирина Шейк показала фото без макияжа

15 января 2018 12:59
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Новости России. Супермодель Ирина Шейк показала подписчикам фото без макияжа.

Снимок был опубликован в Instagram. На нем девушка сидит на пляже. На фото российская модель без косметики.

Супермодель Ирина Шейк показала фото без макияжа-1

Фото: instagram.com/irinashayk

Комментаторы оценили поступок 32-летней Шейк и отметили, что мало людей, которые будут готовы поделиться своими «честными» снимками. Поклонники отметили то, как замечательно выглядит девушка.

«Как всегда прекрасна!»,

«Естественность – это прекрасно»,

«Вы оба настолько прекрасны, что я постоянно жду ваши фотографии!».

Супермодель Ирина Шейк показала фото без макияжа-4

Фото: instagram.com/irinashayk

Весной 2017 года Ирина стала мамой дочери. Отец ее ребенка – голливудский актер Брэдли Купер. До романа с актером девушка почти пять лет встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Ирина Шейк и Брэдли Купер помолвлены?

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ирина Шейк

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