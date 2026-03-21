«Судно-зомби» прошло через Ормузский пролив – Bloomberg

Зафиксировано прохождение таинственного корабля через Ормузский пролив, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В материале указано, что судно, которое выдает себя за «Джамал», – «зомби-судно», принявшее облик законного, однако списанного корабля.

Данные системы отслеживания морского движения указывают на то, что судно, определенное как танкер «Джамал», перевозящий сжиженный природный газ, вышло из вод пролива 20 марта утром. При этом участники рынка и портовые агенты сообщают, что в октябре 2025 года указанный танкер был на индийской верфи для переработки.

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