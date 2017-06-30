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Фото новорожденных близнецов Криштиану Роналду попало в Instagram-тренды

30 июня 2017 15:59
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Новости Португалии. 29 июня футболист Криштиану Роналду выложил на своей странице в социальной сети фото своих новорожденных детей. Снимок, на котором изображен спортсмен, держащий на руках двух младенцев – мальчика и девочку, моментально стал популярным.

«Так счастлив, что могу держать две новые любви в моей жизни», – подписал фото спортсмен.

Менее, чем через сутки, пост собрал около семи миллионов лайков и более 162 тысяч комментариев.

Фото новорожденных близнецов Криштиану Роналду попало в Instagram-тренды-1

Фото: cristiano

Пользователи умилялись трогательной фотографией молодого отца и оставляли ему приятные комментарии – «Я так рад видеть, что вы держите настолько красивых младенцев, это мечта многих людей. Криштиану – ты счастливый человек», «Вы удивительный и непредсказуемый человек. Мои поздравления», «Оооо, поздравления вашим новым ангелам, здоровья им и благословения».

Многие пользователи, кроме поздравлений, также активно интересовались, кто же стал мамой малышей, которых назвали Матео и Ева.

Фото новорожденных близнецов Криштиану Роналду попало в Instagram-тренды-4

Со старшим сыном. Фото: cristiano

В середине июня появилась информация, что всемирноизвестному футболисту близнецов родила суррогатная мать – здесь подробнее.

Напомним, что у Роналду есть шестилетний сын, которого спортсмен воспитывает один.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Криштиану Роналду

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