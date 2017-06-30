Фото новорожденных близнецов Криштиану Роналду попало в Instagram-тренды

Новости Португалии. 29 июня футболист Криштиану Роналду выложил на своей странице в социальной сети фото своих новорожденных детей. Снимок, на котором изображен спортсмен, держащий на руках двух младенцев – мальчика и девочку, моментально стал популярным.

«Так счастлив, что могу держать две новые любви в моей жизни», – подписал фото спортсмен.

Менее, чем через сутки, пост собрал около семи миллионов лайков и более 162 тысяч комментариев.