Фото новорожденных близнецов Криштиану Роналду попало в Instagram-тренды
Новости Португалии. 29 июня футболист Криштиану Роналду выложил на своей странице в социальной сети фото своих новорожденных детей. Снимок, на котором изображен спортсмен, держащий на руках двух младенцев – мальчика и девочку, моментально стал популярным.
«Так счастлив, что могу держать две новые любви в моей жизни», – подписал фото спортсмен.
Менее, чем через сутки, пост собрал около семи миллионов лайков и более 162 тысяч комментариев.
Пользователи умилялись трогательной фотографией молодого отца и оставляли ему приятные комментарии – «Я так рад видеть, что вы держите настолько красивых младенцев, это мечта многих людей. Криштиану – ты счастливый человек», «Вы удивительный и непредсказуемый человек. Мои поздравления», «Оооо, поздравления вашим новым ангелам, здоровья им и благословения».
Многие пользователи, кроме поздравлений, также активно интересовались, кто же стал мамой малышей, которых назвали Матео и Ева.
Со старшим сыном. Фото: cristiano
В середине июня появилась информация, что всемирноизвестному футболисту близнецов родила суррогатная мать – здесь подробнее.
Напомним, что у Роналду есть шестилетний сын, которого спортсмен воспитывает один.