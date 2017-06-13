Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год

Новости США. Forbes Woman представил топ самых высокооплачиваемых мировых писательниц 2016 года. На первой строчке обосновалась создательница вселенной «Гарри Поттера» – Джоан Роулинг. За 2016 год автор заработала 19 миллионов долларов за свою писательскую работу.

А в общем списке Роулинг заняла третью строчку – благодаря пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» и спин-оффу фильмов о мальчике, который выжил – «Фантастические твари и где они обитают».

Кто занял первое место – здесь подробнее.

На второй позиции разместилась Нора Робертс из США, написавшая «Ирландские сердца». Ее доход равняется 15-ти миллионам. Столько же получила за год и писательница, которая расположилась на третьем месте. Это Даниэла Стил – создатель произведений «Зоя», «Обещание страсти».