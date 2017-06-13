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Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год

13 июня 2017 15:51
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Новости США. Forbes Woman представил топ самых высокооплачиваемых мировых писательниц 2016 года. На первой строчке обосновалась создательница вселенной «Гарри Поттера» – Джоан Роулинг.  За 2016 год автор заработала 19 миллионов долларов за свою писательскую работу.

Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год-1

Фото: oksandrea

А в общем списке Роулинг заняла третью строчку – благодаря пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» и спин-оффу фильмов о мальчике, который выжил – «Фантастические твари и где они обитают».

Кто занял первое место – здесь подробнее.

На второй позиции разместилась Нора Робертс из США, написавшая «Ирландские сердца». Ее доход равняется 15-ти миллионам. Столько же получила за год и писательница, которая расположилась на третьем месте. Это Даниэла Стил – создатель произведений «Зоя», «Обещание страсти».

Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год-4

Фото: baikoksbooks

Топ-4 заняла автор серии романов о «Пятидесяти оттенках серого» и его вариациях Э. Л. Джеймс. Мировая любовь и популярность принесла писательнице за год 14 миллионов долларов.

Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год-7

Фото:erikaljames

Благодаря бестселлеру «Девушка в поезде» в рейтинге пятую строчку заняла писательница Пола Хокинс. Ее доход за 2016 год составил 10 миллионов долларов.

Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год-10

Фото: alena_book

# Фотофакт # калейдоскоп # Деньги # Джоан Роулинг # Пола Хокинс # Э.Л.Джеймс

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