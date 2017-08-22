Конор МакГрегор: от футбола в бокс через смешанные единоборства, травмы, победы и скандалы

27 августа 2017 года обещает войти в историю мирового бокса как один из величайших дней. Дней, когда на ринге сойдутся спортсмены, последние несколько лет регулярно поставляющие новости в СМИ и заставляющие говорить о себе и своем бое с придыханием, трепетом и нескрываемым интересом. Конор МакГрегор (The Notorious) и Флойд Майвезер (Pretty Boy) встретятся в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand».

Чтобы понять, чем же уникален бой, который многие окрестили поединком века, нужно познакомиться с главными действующими лицами. И, безусловно, в первую очередь внимание привлекает МакГрегор. Потому что нам предстоит увидеть в деле новичка боксерского мастерства. 29-летний ирландец выйдет на ринг, имея за плечами титул чемпиона UFC (смешанные единоборства) в легком весе и звание экс-чемпиона в полулегком, а также множество других наград.

Но что еще более интересно, четверть века назад никто (ни сам спортсмен, ни его родители) не могли предположить, что в 2017 году бородатый МакГрегор будет всех крушить в смешанных единоборствах. Как и у большинства мальчишек, детство Конора прошло во дворе, в южной части Дублина, где он гонял мяч с пацанами, а затем и вовсе выступал за футбольный клуб «Лудерс Селтик». Естественно, как и у любого подростка, была и любимая футбольная команда – «Манчестер Юнайтед».

И кто знает, как бы сложилась судьба Конора, если бы в 2006 году вместе с родителями он не переехал в пригород Дублина – Лукан. Смена места жительства в итоге оказала влияние и на смену любимого вида спорта. Закончив школу, поработав водопроводчиком, МакГрегор увлекся смешанными единоборствами (надо сказать, что еще в 12 лет Конор стал чемпионом страны в своем возрасте по кикбоксингу). Постигать азы смешанных единоборств ему помогал будущий боец UFC Том Иган. А уже через два года он начал свою профессиональную карьеру. Конор МакГрегор:

Мама сыграла важную роль в моей карьере. Когда наступило тяжелое время, и я не знал, что делать, чем заниматься, думал об уходе из спорта, она поговорила с моим тренером, он пришел к нам домой и убедил меня продолжить тренироваться. Поэтому я каждый день вспоминаю ее с благодарностью. К слову, мама спортсмена до сих пор присутствует практически на всех поединках сына. И, безусловно, гордится его достижениями. Гордится, как и в самом начале пути. Ведь не каждому будет дано, начав выступление в легком весе, в 12 поединках одержать 10 побед.

Почувствовав уверенность в своих силах, живя жаждой новых побед, МакГрегор решил показать свою мощь в полулегком весе. И за два года сумел завоевать звание чемпиона мира английской организации «Cage Warriors». Но, что самое примечательное, уже в те времена Конор смог стать уникальным бойцом. Приняв решение вернуться в легкий вес, он оказался сильнее Ивана Бухингера, еще и в этой категории взяв титул лучшего бойца планеты в смешанных единоборствах. Все эти достижения не могли не заинтересовать в том числе и руководство UFC. МакГрегор заключил с компанией контракт и вскоре дебютировал под ее флагом. И первый же бой, с американцем Маркусом Бримейджем, стал победным. Причем победа была добыта Конором в красивом и уверенном стиле – через 67 секунд после гонка, возвестившего о начале первого раунда. Все это случилось шестого апреля 2013 года.

После такого старта, казалось, нужно лететь к новым победам, новым вершинам. Очередная виктория не заставила себя ждать, и все же сыграла огромную роль в карьере бойца. В середине августа 2013-го Конор одержал уверенную победу над американцем Максом Холлоуэйем, при этом получив травму передней крестообразной связки. Из-за повреждения МакГрегор оказался вне октагона на долгих 10 месяцев. Возвращение в большой спорт для Конора оказалось триумфальным. В родном городе он положил на лопатки Диего Брандао. И после этого ирландца было не остановить. Победы шли одна за одной, соперники, казалось, проигрывали еще до выхода на октагон. Были и технические нокауты, и решения судей. Но, как говорится, непобедимых нет. Это доказал в марте 2016 года американец Нейт Диас. Ирландец на протяжении всего боя лидировал и не раз был в шаге от очередной победы. Однако спортсмен из США нашел в себе силы и удушающим приемом сзади заставил капитулировать МакГрегора. Конор потерпел свое первое поражение в рамках UFC.

Конор МакГрегор:

Мне понравился тот факт, что человек мог принимать удары и продолжать идти вперед. Он сдерживал хладнокровие. Он почти вошел в режим автопилота, нанося удары. Его лицо было разбито, и я оказался в режиме паники. Это была просто большая растрата энергии, и он этим воспользовался.

МакГрегор не ушел из спорта после этого поражения, как делают многие, а уже через несколько месяцев добился реванша, после одержал победу над Эдди Альваресом. Но еще до этого спортсмен подступил к той черте, которая должна определить его дальнейшую жизнь и во многом – мир профессионального бокса. В мае он объявил о желании попробовать свои силы именно на боксерском ринге.

Запись из официального твиттера Конора МакГрегора:

Я перехожу в бокс! 1 декабря Конор получил лицензию профессионального боксера и, полный сил, стал готовится к бою с бывшим лучший боксером вне зависимости от весовой категории Флойдом Майвезером. Правда, лишь в июле 2017 года стало известно, что спортсмены согласовали условия проведения поединка. МакГрегор был бы на себя не похож, если бы упустил возможность еще до исторического гонга оскорбить оппонента. Конор всегда славился тем, что до боя унижал и старался взбесить своих соперников. Его громкие высказывания выводят из равновесия противников и, конечно, обращают внимание СМИ. А это дополнительный пиар, который идет на пользу не только бою, но и, как ни странно, самому МакГрегору. Майвезер исключением из правил не стал.

Конор МакГрегор:

Я жду 26 августа потому, что весь мир будет шокирован. Он напуган. Если когда он проснется после нокаута, ему захочется реванша, он сможет получить его в октагоне. Я сломаю ему лицо.

Я – боксер. Вы увидите, как я возьмусь за это дело. Никто даже не предполагает, что грядет. Уж поверьте. Когда я выйду на ринг, весь мир будет шокирован. Так оно и будет. Посмотрите мне в глаза. Мне 28 лет. Я уверен в себе. У меня отличный размах рук, я опасен на обе руки. Поверьте мне. Я остановлю Флойда. Вы все съедите свои слова. Весь мир съест свои слова. Я теперь боксирую. Уверен в своих силах сам боец, не сомневается в победе и его тренер Джон Кавана (на фото).

Джон Кавана:

Когда они двое сойдутся в центре ринга и одному из них придется отходить назад. Если Флойд начнет отступать (а я думаю, что так и будет), тогда я предсказываю [что бой не продлится до конца] шестого раунда. Это мой прогноз. Я думаю, что первые 5 раундов он будет отступать, облокачиваться на канаты, как он обычно делает, перекрываться и пытаться вымотать Конора. Я думаю, что так он и будет вести бой. Также тренер не упустил возможности сравнить Майвезера с 77-килограммовой гориллой, с которой «Конор точно не пойдет в размен». Боя ждут все. Это очевидно. Зрители, специалисты и сами спортсмены. Однако далеко не все так воодушевлены предстоящим сражением. О поединке уже нелестно и с нескрываемым скептицизмом отзываются профессиональные боксеры. Свое мнение высказал и чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (на фото).

Александр Усик:

Это позор. Пощечина его величеству боксу. Как может попасть МакГрегор, который боксирует в UFC? Вот даже карапулечку он не должен попасть. Если лучшие не могли в Мейвезера попасть? Канело, Оскар, все остальные… Бывало там где-то какими-то скользями пролетало. Это спорт джентльменов, а там идет спорт доллара. С одной стороны, стоит согласиться с украинцем. Предстоящий поединок, по сути, мало чем будет напоминать профессиональный бокс. Но, с другой стороны, все это в первую очередь шоу. И в этом убежден чемпион мира IBF в полутяжелом весе Мурат Гассиев (на фото).

Мурат Гассиев:

Немного скептически отношусь к бою между Флойдом и Конором. Все-таки бокс и ММА имеют между собой слишком много отличий. Самый лучший боксер может оказаться беспомощным, если его повалят в партер... И точно так же боец ММА может оказаться беспомощным выйдя не в клетку, а в ринг. Поэтому, думаю, шансов у Конора немного, но я, тем не менее, хочу посмотреть на это шоу. По итогу все же стоит сказать, что в любом случае это событие будет уникальным и войдет в историю не только бокса, но и всего спорта в целом.