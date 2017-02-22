Прямой эфир

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей

22 февраля 2017 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гордон Рамзи едва ли не самый известный шеф-повар в мире. Все благодаря участию в программах "Кошмары на кухне", "Адская кухня", "Лучший повар Америки". Работа на телевидении не стала преградой для профессионального роста. Сегодня Рамзи владеет 3 десятками ресторанов и баров в Великобритании и за ее пределами. Его заведения суммарно удостоены 16 звезд Мишлен

Любой начинающий кулинар, кто хоть раз видел по телевизору Гордона Рамзи, хотел бы получить от звездного повара комментарий. Недавно такая возможность появилась у каждого. Блог Рамзи в Twitter пока единственный способ узнать, что о блюде думает именитый шеф. Порой критика повара переходит границу между справедливостью и жестокостью. Но судя по лайкам, зрителей только подкупает прямолинейность шефа. 

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-1

Taffy  Гордон, что вы думаете о моем стейке?
Gordon Ramsay  Нужна новая батарейка для вашего пожарного извещателя...

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-4

John Порция маленькая, но что вы думаете о моем блюде?
Gordon Ramsay Ваш рис старше, чем я.

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-7


Chris B Уверен, что это лучшее яйцо пашот  в супе, которое вы увидите сегодня.
Gordon Ramsay Выглядит как токсичные выбросы в застоявшемся бассейне.

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-9


Alexis Оцените мое вегетарианское тако для Дня всех влюбленных.
Gordon Ramsay Именно поэтому я не вегетарианец.

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-11


Kitty Что вы думаете о торте, который я приготовила?
Gordon Ramsay Вы его уронили?

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-13


Phil Мысли по поводу курицы, вафли и подачи?
Gordon Ramsay Сколько дней вы готовили курицу?

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-15

Rebecca Завтрак А или завтрак Б?
Gordon Ramsay Я бы подождал до ланча.

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-18


Adutria Вы бы попробовали мою пасту, шеф?
Gordon Ramsay В этом блюде даже кетчуп выглядит плохо

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-20


Nick Name Как мой стейк?
Gordon Ramsay Вы точно начинали это готовить как стейк? Ужас

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-22


Ashley Оцените мой торт. Он для мамы.
Gordon Ramsay Извините, мама.

"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей-24

Harvey Заказала омлет за 1,46 £
Gordon Ramsay Может быть 1, 46 £ за тарелку?

Гордон Рамзи суров, но если ему присылают фото хорошо приготовленного блюда, под постом появиться одобрительный комментарий. К сожалению, многие начинающие кулинары переоценивают свои возможности, поэтому страница повара в Twitter пока больше похожа на эпизод "Адской кухни".

# Еда # калейдоскоп # Гордон Рамзи

Другие новости рубрики

Все новости
Чего боится Николь Кидман и как на самом деле зовут Эмму Стоун: интересные факты о номинантах на «Оскар-2017»
22 февраля 2017 15:46

Чего боится Николь Кидман и как на самом деле зовут Эмму Стоун: интересные факты о номинантах на «Оскар-2017»

Три миллиона часов: представлен рейтинг самых просматриваемых трейлеров «Оскара-2017»
22 февраля 2017 14:05

Три миллиона часов: представлен рейтинг самых просматриваемых трейлеров «Оскара-2017»

Бондарчук снова первый: «Притяжение» за месяц собрало рекордную кассу
22 февраля 2017 09:44

Бондарчук снова первый: «Притяжение» за месяц собрало рекордную кассу