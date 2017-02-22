"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей
Гордон Рамзи едва ли не самый известный шеф-повар в мире. Все благодаря участию в программах "Кошмары на кухне", "Адская кухня", "Лучший повар Америки". Работа на телевидении не стала преградой для профессионального роста. Сегодня Рамзи владеет 3 десятками ресторанов и баров в Великобритании и за ее пределами. Его заведения суммарно удостоены 16 звезд Мишлен.
Любой начинающий кулинар, кто хоть раз видел по телевизору Гордона Рамзи, хотел бы получить от звездного повара комментарий. Недавно такая возможность появилась у каждого. Блог Рамзи в Twitter пока единственный способ узнать, что о блюде думает именитый шеф. Порой критика повара переходит границу между справедливостью и жестокостью. Но судя по лайкам, зрителей только подкупает прямолинейность шефа.
Taffy Гордон, что вы думаете о моем стейке?
Gordon Ramsay Нужна новая батарейка для вашего пожарного извещателя...
John Порция маленькая, но что вы думаете о моем блюде?
Gordon Ramsay Ваш рис старше, чем я.
Chris B Уверен, что это лучшее яйцо пашот в супе, которое вы увидите сегодня.
Gordon Ramsay Выглядит как токсичные выбросы в застоявшемся бассейне.
Alexis Оцените мое вегетарианское тако для Дня всех влюбленных.
Gordon Ramsay Именно поэтому я не вегетарианец.
Kitty Что вы думаете о торте, который я приготовила?
Gordon Ramsay Вы его уронили?
Phil Мысли по поводу курицы, вафли и подачи?
Gordon Ramsay Сколько дней вы готовили курицу?
Rebecca Завтрак А или завтрак Б?
Gordon Ramsay Я бы подождал до ланча.
Adutria Вы бы попробовали мою пасту, шеф?
Gordon Ramsay В этом блюде даже кетчуп выглядит плохо
Nick Name Как мой стейк?
Gordon Ramsay Вы точно начинали это готовить как стейк? Ужас
Ashley Оцените мой торт. Он для мамы.
Gordon Ramsay Извините, мама.
Harvey Заказала омлет за 1,46 £
Gordon Ramsay Может быть 1, 46 £ за тарелку?
Гордон Рамзи суров, но если ему присылают фото хорошо приготовленного блюда, под постом появиться одобрительный комментарий. К сожалению, многие начинающие кулинары переоценивают свои возможности, поэтому страница повара в Twitter пока больше похожа на эпизод "Адской кухни".