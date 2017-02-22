"Адская кухня" в Твиттере: Гордон Рамзи комментирует блюда пользователей

Гордон Рамзи едва ли не самый известный шеф-повар в мире. Все благодаря участию в программах "Кошмары на кухне", "Адская кухня", "Лучший повар Америки". Работа на телевидении не стала преградой для профессионального роста. Сегодня Рамзи владеет 3 десятками ресторанов и баров в Великобритании и за ее пределами. Его заведения суммарно удостоены 16 звезд Мишлен.

Любой начинающий кулинар, кто хоть раз видел по телевизору Гордона Рамзи, хотел бы получить от звездного повара комментарий. Недавно такая возможность появилась у каждого. Блог Рамзи в Twitter пока единственный способ узнать, что о блюде думает именитый шеф. Порой критика повара переходит границу между справедливостью и жестокостью. Но судя по лайкам, зрителей только подкупает прямолинейность шефа.