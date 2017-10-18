Олимпийская чемпионка обвинила белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании 26-летней давности

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу обвинила своего коллегу по команде – шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо из Беларуси в изнасиловании.

Как сообщила 41-летняя спортсменка на личной странице в Facebook, инцидент произошел 26 лет назад в Штутгарте. На момент изнасилования Гуцу было 15 лет.

Татьяна Гуцу:

Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году — Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я жила тюрьме из своих страхов долгие годы. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательства гораздо сильнее твоих слов. Сейчас я сильна как никогда. Ты больше не сможешь меня сломить.

Она назвала свой рассказ «историей о Золушке».

Татьяна Гуцу. Фото: Stephan Savoia/AP Images

Виталий Щербо пока никак не прокомментировал заявление бывшей коллеги по сборной.

По информации гимнастки, как минимум два человека из команды знали о том, что произошло. В публикации Гуцу называет их имена – это Татьяна Торопова и Рустам Шарипов.

По словам спортсменки, она считала Торопову своим другом по команде, но она не защитила ее, хотя все слышала.

Татьяна Гуцу:

Благодарю за то, что тебе не хватило смелости, когда она была нужна больше всего, чтобы побороться за права женщин в таком ужасном положении. Но нет, значит нет.

Татьяна Гуцу. Источник фото: скриншот из видео

Гимнастка поблагодарила Шарипова за то, что он был хорошим другом для Щербо и не защитил ее.

В конце поста спортсменка заявила, что окажет поддержку любому, кто боится говорить о таких страшных вещах.

Комментаторы поддержали Татьяну Гуцу. Они отмечали, что рассказать о своей детской травме – это очень смело.

«Вы сделали первый шаг. Вы такая смелая, прекрасны и храбрая, как олимпиец. Это причиняет вам боль, но спортивный мир аплодирует вашему мужеству».

«Татьяна, вы были одной из моих любимых гимнасток. Это ужасно читать. Вы очень смелая, раз смогли говорить. Надеюсь, это поможет другим женщинам проявить смелость отстаивать правильные вещи».

На минувшей неделе Голливуд всколыхнула история о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. Десятки актрис заявили о насилии со стороны продюсера. После этого случая тысячи женщин во всем мире не побоялись рассказать свою историю.