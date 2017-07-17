Роджер Федерер в восьмой раз выиграл Уимблдон

Роджер Федерер в восьмой раз в карьере выиграл Уимблдон – открытый чемпионат Великобритании по теннису. А всего для швейцарца это 19-я, рекордная среди мужчин победа на турнирах серии Большого шлема, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этим достижения Федерера не ограничиваются. На нынешнем Уимблдоне Роджер, которому 8 августа стукнет 36 лет, восхитил своей физической формой и продемонстрировал невероятный инстинкт киллера, не отдав соперникам ни единого сета!

Вот и в воскресном финале хорват Марин Чилич был повержен по итогам трех партий – 6:3, 6:1, 6:4! На все про все Федерер затратил 1 час и 43 минуты. В общем швейцарец словно перенес нас на машине времени на десяток лет назад. Как и в прежние времена, Роджер доминирует на корте, выиграв в этом сезоне уже семь титулов, в том числе два турнира «Гранд Слэма».