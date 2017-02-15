Конфузы Адель, поведение Рианны и беременная «богиня»: яркие моменты премии Грэмми-2017

Новости США. В эти выходные – 12 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения «Грэмми».

Эта награда является самой престижной музыкальной премией.

В нынешнем году, Бейонсе выиграла две статуэтки, Дэвид Боуи посмертно получил награды в номинациях «Лучшая рок-песня» и «Лучшее рок-выступление», но все основные статуэтки за лучший альбом года и песню года забрала британская певица Адель, которая создала несколько казусов на премии. Кроме них, мы собрали и другие самые яркие моменты церемонии «Грэмми-2017».

Адель отдала свою победу Бейонсе и разломала статуэтку на две части

В тот вечер певица была главным ньюсмейкером. Свою награду в номинации «Лучший альбом» Адель со сцены посвятила и отдала певице Бейонсе.

Адель расплакалась и сказала, что этой победы «королева Би» заслуживает гораздо больше нее.

Певица призналась, что не сможет принять статуэтку, поблагодарила слушателей и обратила к Бейонсе, назвав ее примером для себя, а альбом 2016 года – «Lemonade» монументальным. Бейонсе, которая находилась в зале, не смогла сдержать слез, все время улыбалась и шептала слова благодарности певице.