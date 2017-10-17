Мама Ганнибала и жена Брэда Питта: лучшие иностранные фильмы Ингеборги Дапкунайте

Уже на этой неделе до кинотеатров, наконец, доберется многострадальная «Матильда» Алексея Учителя. Непрекращающаяся череда скандалов вокруг фильма затронула всех причастных к нему актеров: исполнитель роли Николая II Ларс Айдингер боится приезжать в Россию, некоторые артисты называют съемки в фильме ошибкой, другие же наоборот довольны, что поучаствовали в таком неоднозначном проекте. «Матильда» определенно станет самым громким фильмом в карьере всех своих звезд, даже таких как Ингеборга Дапкунайте, играющей императрицу Марию Федоровну.

«Матильда». Фото: kinopоisk.ru

Алексей Учитель о съемках фильма «Матильда» (подробности здесь). Хотя у этой российской и литовской актрисы и раньше были громкие проекты. Дапкунайте регулярно снимается в западном кино, входила в жюри Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей, дружит со многими известными людьми. Мы предлагаем вам вспомнить те иностранные фильмы и сериалы, в которых у актрисы были наиболее интересные и запоминающиеся роли. «Миссия: невыполнима» (1996)

Фото: imdb.com

У Ингеборги Дапкунайте были роли в западных фильмах и сериалах и до 1996 года, но именно участие в первой части «Миссия: невыполнима» стало для актрисы знаковым. Она проводит на экране совсем немного времени, но связанные именно с ее героиней события запускают действие всей серии, которая за двадцать лет разрослась пятью фильмами. Да и к тому же – любая роль в фильме Брайана Де Пальмы мечта для каждого уважающего себя актера. Интересные факты о фильмах серии «Миссия: невыполнима» (читать). «Семь лет в Тибете» (1997)

Фото: imdb.com

Фильм о детстве Далай Ламы вышел странным, неровным и принес своим создателям много проблем. Режиссер Жан-Жак Анно после него больше не работал в Голливуде, играющие главные роли Брэд Питт и Дэвид Тьюлис получили пожизненный запрет на въезд в Китай, а игру и акцент Питта не пинал только самый ленивый критик. Нам же фильм интересен небольшой ролью Дапкунайте, которая появляется в начале и в конце картины и играет жену героя Брэда Питта. Роль простая, но задающая эмоциональный тон всей картине. «Ганнибал: Восхождение» (2006)

Фото: imdb.com

Самый странный из всех фильмов про Ганнибала Лектора, рассказывающий о детстве известного психиатра-маньяка и о том, как он дошел до такой жизни. Авторы фильма всячески пытаются подражать предыдущим картинам о Лекторе, но картине не хватает смелости и более сильного актера в главной роли – Гаспар Ульель удивительно красив, но его игра всегда оставляла желать лучшего. Ингеборга Дапкунайте играет маму главного героя – разумный выбор исполнительницы, учитывая литовское происхождение персонажа. «По этапу» (2006)

Фото: imdb.com

Размашистый российско-британский фильм о немецких солдатах, который в 1946 году по ошибке попали не в ГУЛАГ, а в женский перевалочный лагерь. Целый год русские тюремщицы и немецкие военнопленные вынуждены существовать друг возле друга… Очень спорный и провокационный фильм, который вызывает у одних восхищение, а у других жуткую ненависть, но вот актерский состав у него близок к мечте. Главные роли играют Евгений Миронов и американская актриса украинского происхождения Вера Фармига. На втором плане Ингеборга Дапкунайте, ее хороший друг Джон Малкович (вместе они сыграли в трех фильмах), частенько захаживающий в русские фильмы Томас Кречман и главный немецкий актер современности Даниэль Брюль. «Прощальное дело» (2009)

Фото: imdb.com

Картина хорошего французского режиссера Кристиана Кариона о полковнике КГБ, который разочаровался в советском режиме и наладил контакты с гениальным французским инженером. Такое сотрудничество заинтересовало мировые спецслужбы, и они сделали полковника своим информатором… Достойный шпионский триллер, авторы которого сумели обойтись без «клюквы» (ну почти). Особенно интересно наблюдать в нем за Эмиром Кустурицей, играющим полковника Григорьева. У Дапкунайте небольшая, но важная для сюжета роль. «30 ударов» (2012)

Фото: imdb.com

Необычно смонтированный альманах о десяти жителях Нью-Йорка, жизнь которых переплетается самым неожиданным образом. Ингеборга Дапкунайте играет в нем, пожалуй, самую интересную роль – девушку по вызову Элис. «30 ударов» не претендует на культовость, но это весьма занимательная картина, способная немного поднять настроение и дать возможность посмотреть на Ли Пейса, Томаса Садоски и Дженнифер Тилли в необычных для них образах. «Оккупированные» (2015-…)

Фото: imdb.com