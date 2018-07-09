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От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола

09 июля 2018 16:28
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Многие футболисты окружают себя вещами с приставкой «самый»  дорогой дом, шикарный автомобиль, большая зарплата. Мы посмотрели, на чем передвигаются знаменитые футболисты и какие автомобили пользуются у спортсменов наибольшей популярностью.

Криштиану Роналду

Гараж португальца вмещает более 20 автомобилей. Самый новый – спорткар Ferrari. В коллекции футболиста – машины марки Bugatti, Rolls-Royce, Porsche, Range Rover, Mercedes и Chevrolet.

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От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола-1

Фото: instagram.com/cristiano

От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола-3

Фото: instagram.com/cristiano

Лионель Месси

Коллекция капитана «Барселоны» немного меньше, чем у Роналду. В его автопарке – 11 автомобилей. Последний Ferrari Spider футболист купил на аукционе за 32 миллиона евро. Если бы Месси продал эту машину, то смог бы купить сразу три автопарка Роналду.

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От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола-6

Фото: instagram.com/leomessi

От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола-8

Серхио Рамос

Защитник мадридского «Реала» тоже может похвастаться числом машин. Гоночные Audi R8 и огромный Range Rover Sport. Недавно список авто пополнил эксклюзивный SEAT 600, который подарили Рамосу на День рождения.

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От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола-11

Фото: marca.com

От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола-13

Фото: instagram.com/sergioramos

Неймар

В апреле 2018 года Неймар долгое время не играл из-за травмы. Тогда же он приобрел новенькую Maserati. А для дальних переездов бразилец использует собственный самолет.

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От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола-16

От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола-18

Луис Суарес

Спонсором клуба «Барселона» является компания Audi. И семьянин Суарес предпочел семейный кроссовер от Audi.

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От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола-21

Мы уже делали подобный список: посмотрите, на чем ездят футболисты сборных Германии и Аргентины.

У кого круче автомобили (читайте здесь). 

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Криштиану Роналду # Лионель Месси # Серхио Рамос # Неймар # Фотофакт

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