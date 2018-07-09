От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола
Многие футболисты окружают себя вещами с приставкой «самый» – дорогой дом, шикарный автомобиль, большая зарплата. Мы посмотрели, на чем передвигаются знаменитые футболисты и какие автомобили пользуются у спортсменов наибольшей популярностью.
Криштиану Роналду
Гараж португальца вмещает более 20 автомобилей. Самый новый – спорткар Ferrari. В коллекции футболиста – машины марки Bugatti, Rolls-Royce, Porsche, Range Rover, Mercedes и Chevrolet.
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Фото: instagram.com/cristiano
Фото: instagram.com/cristiano
Лионель Месси
Коллекция капитана «Барселоны» немного меньше, чем у Роналду. В его автопарке – 11 автомобилей. Последний Ferrari Spider футболист купил на аукционе за 32 миллиона евро. Если бы Месси продал эту машину, то смог бы купить сразу три автопарка Роналду.
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Фото: instagram.com/leomessi
Серхио Рамос
Защитник мадридского «Реала» тоже может похвастаться числом машин. Гоночные Audi R8 и огромный Range Rover Sport. Недавно список авто пополнил эксклюзивный SEAT 600, который подарили Рамосу на День рождения.
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Фото: instagram.com/sergioramos
Неймар
В апреле 2018 года Неймар долгое время не играл из-за травмы. Тогда же он приобрел новенькую Maserati. А для дальних переездов бразилец использует собственный самолет.
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Луис Суарес
Спонсором клуба «Барселона» является компания Audi. И семьянин Суарес предпочел семейный кроссовер от Audi.
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