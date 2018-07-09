От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола

Многие футболисты окружают себя вещами с приставкой «самый» – дорогой дом, шикарный автомобиль, большая зарплата. Мы посмотрели, на чем передвигаются знаменитые футболисты и какие автомобили пользуются у спортсменов наибольшей популярностью.

Криштиану Роналду

Гараж португальца вмещает более 20 автомобилей. Самый новый – спорткар Ferrari. В коллекции футболиста – машины марки Bugatti, Rolls-Royce, Porsche, Range Rover, Mercedes и Chevrolet.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают