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Сергей Долидович может получить бронзовую медаль Олимпиады-2014 из-за дисквалификации российских лыжников

09 ноября 2017 13:48
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Новости Беларуси. Белорусский лыжник Сергей Долидович может получить бронзовую медаль Олимпиады в Сочи из-за дисквалификации российских спортсменов.

По информации Федерации лыжных гонок России, комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил четырех российских лыжников: Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Результаты этих спортсменов аннулируются.

Лыжники будут дисквалифицированы от Олимпийских игр пожизненно.

Федерация готовит документы для апелляции.

На минувшей неделе были аннулированы результаты лыжников из России – Александра Легкова и Евгения Белова.

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Из-за лишения спортсменов Легкова и Вылегжанина олимпийских медалей белорус Сергей Долидович по результатам олимпийской гонки на 50 километров поднялся на две позиции и занял третье место.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада # Сергей Долидович # Александр Легков # Евгений Белов # Максим Вылегжанин

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