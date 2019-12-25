Началова, Децл, Захаров, Булдаков. Утраты 2019 года

Заканчивается очередной год, к концу которого принято подводить итоги. И не только радостные. В 2019 году мир искусства, науки потерял многих известных деятелей. Вспоминаем тех, кого не стало в этом году. Юлия Началова

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Певица скончалась 16 марта. Смерть 38-летней Юлии Началовой стала шоком для коллег и поклонников. За неделю до того, как сердце исполнительницы остановилось, она была госпитализирована, и все это время врачи боролись за ее жизнь – сообщалось, что певица находилась в состоянии искусственной комы и перенесла операцию. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой. Она выложила его за 6 дней до смерти (здесь подробнее). Децл (Кирилл Толмацкий)

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Известный рэпер скончался в феврале. Музыканта не стало из-за остановки сердца – Децл почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Медики пытались реанимировать артиста, но безрезультатно. Кириллу Толмацкому было 35 лет. Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото Алексей Булдаков

Фото: instagram.com/aleshabuldakov

Народный артист России скончался в апреле в Монголии, где находился на гастролях. Алексею Булдакову было 68 лет. Популярность и народную любовь актеру принесла роль генерала Иволгина в таких фильмах как «Особенности национальной охот» и «Особенности национальной рыбалки». Марк Захаров

Фото: lenkom.ru

Режиссер умер в возрасте 85 лет. Марк Захаров был художественным руководителем театра «Ленком», народным артистом СССР. Культовыми стали фильмы режиссера – «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым, а также спектакли «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова (читать далее). Жорес Алферов

Уроженца Витебска, лауреата Нобелевской премии по физике, которую он получил в 2000 году, не стало в марте. Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Его открытия были первыми шагами к созданию электронных устройств как для космических технологий, так и для бытовых, в том числе и мобильных телефонов и проигрывателей. Ученый, который любил науку и... Беларусь. О легендарном Жоресе Алферове здесь. Владимир Этуш

Фото: instagram.com/vakhtangov_theatre

Легендарного актера не стало 9 марта. Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет. Народный артист СССР был участником Великой Отечественной войны, в 1943 году был ранен, после лечения – получил группу инвалидности и был комиссован. На счету актера более 150 ролей в театре и кино. Самыми известными стали работы в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Приключения Буратино». Ушла легенда. 5 знаковых ролей Владимира Этуша Сергей Доренко

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Журналисту, главному редактору радиостанции «Говорит Москва» было 59 лет. Он умер 9 мая в Москве – Сергей Доренко ехал на мотоцикле по городу. Причиной смерти стал разрыв аорты. Алексей Леонов

Фото: kosmo-museum.ru

Дважды Герой СССР, легендарный космонавт умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Алексей Леонов первый человек в мире, который вышел в открытый космос. Это произошло в 1965 году. Спустя десять лет он участвовал в первой в истории стыковке кораблей СССР и США в космосе. Элина Быстрицкая

Фото: instagram.com/maly_theatre

Актрисе был 91 год. Элины Быстрицкой не стало в апреле. Она скончалась в одной из больниц Москвы, куда была госпитализирована в тяжелом состоянии. Быстрицкая более 60 лет посвятила профессии – играла в театре, снималась в кино. Наиболее известной ролью стала роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон». Сергей Юрский

Сергей Юрский умер 8 февраля в возрасте 83 лет от остановки сердца. Самыми яркими киноработами актера стали роли в фильмах «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя». На счету Сергея Юрского также десятки ярких театральных работ. В одном из последних интервью актер говорил, что «если человек не чувствует себя одним, а просто чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет». Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского (читать далее). Вилли Токарев

Фото: willitokarev.ru

Певцу было 84 года, он умер в Москве. Известный шансонье стал популярен среди иммигрантов в США, куда переехал в 1970-е. Спустя время артист вернулся в Россию, где продолжил творческую деятельность. Георгий Данелия

Легендарного режиссера и сценариста, который заставил смеяться и плакать весь Советский Союз, не стало в апреле. Георгию Данелии было 88 лет. Классикой кино стали его работы «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Афоня», «Кин-дза-дза!», «Джентельмены удачи». Цитаты из фильмов Данелия, которые сразу же с экранов «ушли в народ» Олег Молчан

Известного белорусского композитора не стало 26 октября. Олегу Молчану было 54 года. Он скончался после продолжительной болезни. Он был первым музыкальным руководителем «Песняров». Его песни в репертуаре почти каждого знакового белорусского исполнителя. Одной из самых известных песен считается композиция «Малітва» на стихи Янки Купалы, впервые исполненная Владимиром Мулявиным. «Очень серьезная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана Карл Лагерфельд

Фото: instagram.com/karllagerfeld

Знаменитому модельеру было 85 лет. Индустрии моды Лагерфельд посвятил более 70 лет и был одним из самых влиятельных людей в этой сфере. Был художественным руководителем моднфх домов Fendi, Chanel. Имел собственный бренд одежды. Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся Илья Курган