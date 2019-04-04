Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия

Что за год начался?! Чуть ли не каждый день творческий мир теряет гениев. Не успеваешь со скорбью проводить одного кумира, как приходит весть об уходе другого. Что-то на небесах не то творится. Сегодня не стало Георгия Данелия. Его фильмы – бесценный подарок для советских людей. Причем, настолько дорогой, что радует и новые поколения.

Мы собрали цитаты из фильмов Данелия, которые сразу же с экранов «ушли в народ» и пополнили словарный запас советских граждан.

Джентльмены удачи

А в тюрьме сейчас ужин – макароны!

Пасть порву, моргалы выколю!

Деточка! А вам не кажется, что ваше место возле параши?