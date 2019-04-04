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Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия

04 апреля 2019 13:21
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Что за год начался?! Чуть ли не каждый день творческий мир теряет гениев. Не успеваешь со скорбью проводить одного кумира, как приходит весть об уходе другого. Что-то на небесах не то творится. Сегодня не стало Георгия Данелия. Его фильмы – бесценный подарок для советских людей. Причем, настолько дорогой, что радует и новые поколения.

Мы собрали цитаты из фильмов Данелия, которые сразу же с экранов «ушли в народ» и пополнили словарный запас советских граждан.

Джентльмены удачи

А в тюрьме сейчас ужин – макароны!

Пасть порву, моргалы выколю!

Деточка! А вам не кажется, что ваше место возле параши?

Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия-1

Украл, выпил – в тюрьму! Украл, выпил – в тюрьму! Романтика…

Ты туда не ходи - ты сюда ходи. А то снег башка попадёт – совсем мёртвый будешь…

Кто ж его посадит?! Он же памятник!

Лошадью ходи, – век воли не видать!

Какая отвратительная рожа!

Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту!

Мимино

Пойдём ресторан, туда-сюда потанцуем… 

Ларису Ивановну хочу!

Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия-4

Лётчик? Иногда. Вообще-то я эндокринолог.

Пусть уйдет, и так дышать нечем!

Спасибо, я пешком постою.

Осенний марафон

Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия-7

Тостуемый пьёт до дна.

Маленький раскардаш

Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия-10

Афоня

А ты чего не обедаешь, верблюд, что ли?

Товарищ, третьим будешь?

Кин-дза-дза

Пепелац

Пацак 

Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия-13

Это твое заднее слово? – Заднее не бывает.

Режиссер сделал нашу жизнь ярче и веселее. Этого ведь так нам всем не хватает. Спасибо, мастер!

# Некролог # калейдоскоп # Георгий Данелия

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