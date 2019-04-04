Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия
Что за год начался?! Чуть ли не каждый день творческий мир теряет гениев. Не успеваешь со скорбью проводить одного кумира, как приходит весть об уходе другого. Что-то на небесах не то творится. Сегодня не стало Георгия Данелия. Его фильмы – бесценный подарок для советских людей. Причем, настолько дорогой, что радует и новые поколения.
Мы собрали цитаты из фильмов Данелия, которые сразу же с экранов «ушли в народ» и пополнили словарный запас советских граждан.
Джентльмены удачи
А в тюрьме сейчас ужин – макароны!
Пасть порву, моргалы выколю!
Деточка! А вам не кажется, что ваше место возле параши?
Украл, выпил – в тюрьму! Украл, выпил – в тюрьму! Романтика…
Ты туда не ходи - ты сюда ходи. А то снег башка попадёт – совсем мёртвый будешь…
Кто ж его посадит?! Он же памятник!
Лошадью ходи, – век воли не видать!
Какая отвратительная рожа!
Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту!
Мимино
Пойдём ресторан, туда-сюда потанцуем…
Ларису Ивановну хочу!
Лётчик? Иногда. Вообще-то я эндокринолог.
Пусть уйдет, и так дышать нечем!
Спасибо, я пешком постою.
Осенний марафон
Тостуемый пьёт до дна.
Маленький раскардаш
А ты чего не обедаешь, верблюд, что ли?
Товарищ, третьим будешь?
Кин-дза-дза
Пепелац
Пацак
Это твое заднее слово? – Заднее не бывает.
Режиссер сделал нашу жизнь ярче и веселее. Этого ведь так нам всем не хватает. Спасибо, мастер!