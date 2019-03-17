Выложила всего 6 дней назад. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой

Новости России. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой, опубликованных в сети.
Снимок и пост певец разместил на своей странице в Instagram.
«Последний герой» Юлия Началова. Болезнь или гнев духов
Игорь Николаев:
Только включился интернет – и такая СТРАШНАЯ новость! Смотрите, это фото Юля выложила у себя в Инстаграме всего 6 дней назад! Как же всё быстро случилось... Вспомнил нашу встречу в Лос-Анджелесе, когда она записывала альбом с нашим общим другом Уолтером Афанасьевым, была очень счастлива, окрылена... Ну почему же так?... Нет слов... Царствие Небесное...
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