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Выложила всего 6 дней назад. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой

17 марта 2019 13:05
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Новости России. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой, опубликованных в сети.  

Снимок и пост певец разместил на своей странице в Instagram.  

«Последний герой» Юлия Началова. Болезнь или гнев духов

Игорь Николаев:  
Только включился интернет – и такая СТРАШНАЯ новость! Смотрите, это фото Юля выложила у себя в Инстаграме всего 6 дней назад! Как же всё быстро случилось... Вспомнил нашу встречу в Лос-Анджелесе, когда она записывала альбом с нашим общим другом Уолтером Афанасьевым, была очень счастлива, окрылена... Ну почему же так?... Нет слов... Царствие Небесное...  

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья  

Выложила всего 6 дней назад. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой-1

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music  

Юлия Началова скончалась вечером 16 марта. Смерть артистки стала шоком для коллег и поклонников. Всю минувшую неделю врачи пытались спасти певицу – она находилась в состоянии искусственной комы, а также перенесла операцию на ноге.  

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери (читать далее).  

Популярность к Юлии Началовой пришла еще в детстве. На ее счету – семь альбомов.  

Какой была жизнь и карьера певицы смотрите здесь.  

# Некролог # калейдоскоп # Юлия Началова # Игорь Николаев

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