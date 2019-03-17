Выложила всего 6 дней назад. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой

Игорь Николаев: Только включился интернет – и такая СТРАШНАЯ новость! Смотрите, это фото Юля выложила у себя в Инстаграме всего 6 дней назад! Как же всё быстро случилось... Вспомнил нашу встречу в Лос-Анджелесе, когда она записывала альбом с нашим общим другом Уолтером Афанасьевым, была очень счастлива, окрылена... Ну почему же так?... Нет слов... Царствие Небесное...

Снимок и пост певец разместил на своей странице в Instagram.

Новости России. Игорь Николаев показал одно из последних фото Юлии Началовой, опубликованных в сети.

Юлия Началова скончалась вечером 16 марта. Смерть артистки стала шоком для коллег и поклонников. Всю минувшую неделю врачи пытались спасти певицу – она находилась в состоянии искусственной комы, а также перенесла операцию на ноге.

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери (читать далее).

Популярность к Юлии Началовой пришла еще в детстве. На ее счету – семь альбомов.

Какой была жизнь и карьера певицы смотрите здесь.