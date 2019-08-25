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Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе

25 августа 2019 17:11
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Новости Беларуси. На неделе ушел из жизни Илья Курган, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вы можете не знать или не помнить это имя, но этот голос вы слышали наверняка. И дело даже не в самом известном «Гаворыць Мiнск».

Его называли белорусским Левитаном. Диктор Илья Курган умер на 94-м году жизни

Просто его не спутать ни с каким другим. Просто это ориентир, на который вот уже более шести десятилетий равняется каждый, кто стремится профессионально общаться со своим слушателем и зрителем.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -1

Юлия Огнева, СТВ:
Мне не довелось быть лично знакомой с самим Ильей Курганом. Но посчастливилось учиться у его сына Владимира, который перенял все самое важное от отца и, к сожалению, также ушел из жизни в этом году. И многое из того, что я умею – это от них, от Курганов. И многие это умеют, потому что и отец, и сын постоянно учили. Учили самому главному – тому, с каким уважением нужно относиться к слову.  Ушла эпоха. И совершенно очевидно: так говорить Минск уже не будет. Никогда.

Дмитрий Боярович – о великом Кургане.

Голос страны, голос века, голос эпохи. Илью Кургана знают по фразе «Гаворыць Мінск». Более 40 лет она касалась каждого слушателя. Новости, спектакли, циклы передач, стихи и прозу в исполнении мастера слушали, замирая у радиоприемников.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -4

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -6

Олег Винярский, актер, режиссер:
Всегда так любил повторять, что этому искусству научить нельзя, но научиться можно. Дикторскому мастерству не учат. Оно такое эксклюзивное, я бы сказал аутентичное.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -9

На радио диктор пришел в 1949-м. Время послевоенное, острая нехватка мужских голосов. И прошел конкурс 100 человек на место.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -12

23-летний парень, казалось, пока не осознавал, что станет кумиром для многих поколений актеров, ведущих и журналистов.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -15

Елена Швайко, журналист Первого национального канала Белорусского радио:
Он рассказывал про новости, которые происходили в Беларуси. Озвучивал многие программы политического и экономического характера. И мы ходили – молодая волна журналистов – на него смотреть. Он так внимательно работал со словом в эфире. Это была классика, это было искусство высокой пробы. Он подсказывал, давал советы, как журналисту надо работать в эфире со словом. Где нужно сделать акцент, где улыбнуться, а где, наоборот, нужно быть серьезным.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -18

По жизни Курган шагал с юмором. Это чувство – изысканное и блестящее – было неразрывно связано с его личностью.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -21

Шутил и над собой, позволяя студентам называть себя, в то время преподавателя, профессора кафедры сценической речи Академии искусств, Ильюшей.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -24

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -26

Владимир Мищенчук, декан театрального факультета БГАИ:
Пусть он меня простит. Но он сказал: «Володя, я такой старый! Я такой старый, что обо мне писал в свое время Янка Купала». Я говорю: «Как это он про вас писал?» А он говорит: «Я тебе сейчас напомню. "Паміж пустак, балот беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай, дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі,  удзірванелы курган векавечны"».

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -29

Случалось, Курган выходил в радиоэфир без подготовки. Но это не мешало ему делать свою работу, как говорят, филигранно. Однажды диктор спас жизнь редактору, которая не отреагировала на фразу «Сталин – причина обездоленности советских солдат», прочитав правильно: «Причина боеспособности».

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -32

Константин Воронов, актер:
Ему можно было позвонить в любое время. «Илья Львович, не спишь?» В 00:00. «Нет, ну что ты… Ты же знаешь, я поздно ложусь». Спрашивает: «Что такое?» Я рассказывал, что прочел. Он задавал вопросы: «Да ты что, откуда, где нашел?» Можно было часами разговаривать.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -35

Да последнего времени Курган был востребован. День легендарного диктора был расписан по часам: утро – работа на радио, затем – преподавание в Академии искусств, вечером – озвучивание передач или произведений.

«Гэта голас беларускага радыё». В Минске простились с легендарным диктором Ильёй Курганом

На пенсию «рыцарь микрофона», как называли его слушатели, пошел только в 87 лет.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -38

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -40

Игорь Денисов, актер:
Человек, привыкший к бешеному темпу жизни. Он очень тосковал, что не может уже работать. Хотя даже тогда, когда он себя не очень хорошо чувствовал, за ним из театра приезжала машина. Он приезжал на репетиции спектакля. Давал блестящий творческий анализ того, что увидел.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -43

В последний путь Кургана проводили друзья, знакомые, коллеги. И главное – ученики диктора. Через них голос белорусского Левитана будет звучать и дальше: в ясный день или бушующую грозу, превращаясь в магию поэзии – настоящую, как сама жизнь.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -46

Олег Винярский:
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -49

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца…

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -52

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -54

Голос эпохи. Друзья и ученики Ильи Кургана поделились воспоминаниями о великом дикторе -56

# Некролог # Культура # Олег Винярский # Елена Швайко # Владимир Мищенчук # Константин Воранов # Игорь Денисов # Фотофакт

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