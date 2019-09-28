«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

Новости России. Печальная новость утром 28 сентября пришла из Москвы: не стало художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова. Ему было 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Захаров окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола. Его самой известной театральной работой считают рок-оперу «Юнона и Авось». Среди фильмов, в которых он выступил режиссером, – «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым.

Последнее время у Захарова были проблемы со здоровьем: в августе он попал в реанимацию с воспалением легких, из больницы его выписали в начале сентября.

Соболезнования родным и близким народного артиста СССР направил Президент Беларуси.