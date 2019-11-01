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«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана

01 ноября 2019 13:20
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Новости Беларуси. 1 ноября в Минске простились с известным белорусским композитором Олегом Молчаном. Его не стало на 55-м году жизни. Гражданская панихида прошла в Большом зале Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это настоящий композитор, это настоящий человек». В Минске простились с Олегом Молчаном

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана-1

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана-3

Он был первым музыкальным руководителем «Песняров». Вершиной творчества Олега Молчана по праву считается его песня на стихи Янки Купалы «Малітва», которая вот уже 25 лет является духовным гимном Беларуси. Его песни в репертуаре практически всех ведущих артистов нашей страны. В 2019 году композитор был награжден медалью Франциска Скорины.

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана-6

Валерий Пригун, руководитель вокальной группы «Чистый голос»:
Сейчас сложно говорить, для нас это такая потеря серьезная, вообще для белорусской культуры. Это музыкант с большой буквы. Это музыкант, который работал в абсолютно разных жанрах: он писал и музыку для хоров, и рок-баллады, и поп-музыку. Настолько был разносторонний и богатый внутренне человек, что я даже не знаю, как нам с этим смириться. Вроде бы голова понимает, что человека больше нет, но очень жаль. Это на самом деле очень серьезная потеря для всей белорусской культуры.

Три последних года Олег Молчан боролся с онкологией. Все нынешнее лето он был на лечении в РНПЦ имени Александрова, а осенью – в одной из клиник Швейцарии. Умер Олег Молчан 26 октября в Женеве.

«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана-9

# Некролог # общество # Олег Молчан # Владимир Провалинский # Елена Атрашкевич # Валерий Пригун # Фотофакт

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