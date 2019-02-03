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Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото

03 февраля 2019 10:00
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Новости России. Третьего февраля не стало кумира 2000-х, известного рэпера Децла. Он умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. 

Децл – это сценический псевдоним Кирилла Толмацкого. Он родился в 1983 году в семье продюсера Александра Толмацкого.

Успех пришел к артисту в 1999 году. Тираж первого альбома рэпера «Кто? ты» составлял более миллиона копий. По телевидению и радио ротировались клипы Децла на песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь». Они занимали первые места в чартах и без них не обходилась ни одна дискотека.

«Отец не ожидал, он думал, что запишем песню, снимем клип и все». Интервью с Децлом читайте здесь.

Затем у артиста вышел альбом «Уличный боец», который тоже стал успешным.

Третий альбом «aka Le Truk» отличался от предыдущих работ. В нем артист не сотрудничал со своими прежними студийными партнерами, а писал тексты сам. Несколько работ с альбома стали хитами.

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Последнее фото, опубликованное Децлом. «Пермь - Ижевск. Живописные пейзажи России...». Источник: twitter.com/detslakaletruk

Затем артист выпустил еще шесть альбомов. В последнее время музыкант экспериментировал с жанрами и выпускал композиции в стиле регги, соул, трэп и других.

Кирилл Толмацкий был женат. У него есть сын Тони, который родился в 2005 году.

«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти (здесь подробнее).

В память о музыканте мы собрали яркие фото из его жизни.

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1999 год. Кадр из клипа «Вечеринка»

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1999 год. Кадр из клипа «Слезы»

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1999 год. Кадр из клипа «Кто ты?». Децл справа, Тимати слева

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-10

2000 год. Кадр из клипа «Кровь моя, кровь»

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-12

В 2000 году. Фото: instagram.com/juzeppejostko

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-14

2004 год. Кадр из клипа «Потабачим»

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-16

2012 год. Кадр из клипа «New Poetry MXXXIII»

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-18

С женой. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-20

С семьей и мамой. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-22

Фото: instagram.com/somamamori

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-24

С сыном. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-26

С сыном. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya

Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото-28

2018 год

# Некролог # калейдоскоп # Децл # Кирилл Толмацкий # Александр Толмацкий # Фотофакт

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