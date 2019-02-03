Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото
Новости России. Третьего февраля не стало кумира 2000-х, известного рэпера Децла. Он умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске.
Децл – это сценический псевдоним Кирилла Толмацкого. Он родился в 1983 году в семье продюсера Александра Толмацкого.
Успех пришел к артисту в 1999 году. Тираж первого альбома рэпера «Кто? ты» составлял более миллиона копий. По телевидению и радио ротировались клипы Децла на песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь». Они занимали первые места в чартах и без них не обходилась ни одна дискотека.
«Отец не ожидал, он думал, что запишем песню, снимем клип и все». Интервью с Децлом читайте здесь.
Затем у артиста вышел альбом «Уличный боец», который тоже стал успешным.
Третий альбом «aka Le Truk» отличался от предыдущих работ. В нем артист не сотрудничал со своими прежними студийными партнерами, а писал тексты сам. Несколько работ с альбома стали хитами.
Последнее фото, опубликованное Децлом. «Пермь - Ижевск. Живописные пейзажи России...». Источник: twitter.com/detslakaletruk
Затем артист выпустил еще шесть альбомов. В последнее время музыкант экспериментировал с жанрами и выпускал композиции в стиле регги, соул, трэп и других.
Кирилл Толмацкий был женат. У него есть сын Тони, который родился в 2005 году.
«Бог забрал любимого». Жена и родители Децла скорбят о его смерти (здесь подробнее).
В память о музыканте мы собрали яркие фото из его жизни.
1999 год. Кадр из клипа «Вечеринка»
1999 год. Кадр из клипа «Слезы»
1999 год. Кадр из клипа «Кто ты?». Децл справа, Тимати слева
2000 год. Кадр из клипа «Кровь моя, кровь»
В 2000 году. Фото: instagram.com/juzeppejostko
2004 год. Кадр из клипа «Потабачим»
2012 год. Кадр из клипа «New Poetry MXXXIII»
С женой. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya
С семьей и мамой. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya
Фото: instagram.com/somamamori
С сыном. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya
С сыном. Фото: instagram.com/irinatolmatskaya