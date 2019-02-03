Децл. Жизнь кумира «нулевых» в 13 фото

Новости России. Третьего февраля не стало кумира 2000-х, известного рэпера Децла. Он умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске.

Децл – это сценический псевдоним Кирилла Толмацкого. Он родился в 1983 году в семье продюсера Александра Толмацкого.

Успех пришел к артисту в 1999 году. Тираж первого альбома рэпера «Кто? ты» составлял более миллиона копий. По телевидению и радио ротировались клипы Децла на песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь». Они занимали первые места в чартах и без них не обходилась ни одна дискотека.

«Отец не ожидал, он думал, что запишем песню, снимем клип и все». Интервью с Децлом читайте здесь.

Затем у артиста вышел альбом «Уличный боец», который тоже стал успешным.

Третий альбом «aka Le Truk» отличался от предыдущих работ. В нем артист не сотрудничал со своими прежними студийными партнерами, а писал тексты сам. Несколько работ с альбома стали хитами.