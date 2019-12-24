Трогательное воссоединение. Брат и сестра встретились 34 года спустя
ДНК-тест помог встретиться брату и сестре, которые были разлучены в детстве. Увидев друг друга, родственники поняли, почему всю жизнь чувствовали, что им чего-то не хватает.
Как сообщает Oregon Live, история эта началась 23 марта 1984 года. В тот день ночью на улице в Сеуле был обнаружен 2,5-летний мальчик. Ребёнка забрали и подготовили к усыновлению.
Менее чем через сутки после обнаружения мальчика была найдена 4-летняя девочка. Малышка рассказала, что отец дал ей немного денег и оставил одну, сказав, что вернётся за ней. Однако в карманах у девочки находилась записка, в которой было написано, что у этого ребёнка нет родителей.
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Девочка пояснила, что жила вместе со старшей сестрой и отцом, мать ушла, потому что мужчина пил и бил её. Ребёнка отправили в полицию.
Вскоре детей усыновили семьи в США. Мальчик попал в город Сейлем и получил имя Джастин Крэгт. Девочка оказалась в Северной Калифорнии и стала известна под именем Рене Аланко.
В 2014 году Джастин сделал ДНК-тест, чтобы найти родственников. Крэгт верил, что его оставили по причине врождённых проблем с сердцем, из-за чего мальчику в 4 года была сделана операция. Джастин не хотел думать, что причины могли быть другими.
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Аланко начала интересоваться своей семьёй ещё раньше. В 2008 году она даже отправилась в Южную Корею, чтобы найти родителей. Рене разослала более 200 писем предполагаемым отцам, но ответа не было.
Летом 2018 года Аланко, уже перебравшаяся в Сан-Франциско, сделала ДНК-тест. В этот раз она не искала родных, а хотела проверить своё здоровье, поскольку задумалась о рождении детей. Когда Рене получила результаты, у неё был шок. Выяснилось, что у женщины есть брат, который живёт в Сейлеме.
Аланко рассказала об этом приёмной матери и та подтвердила, что у её приёмной дочери есть младший брат. После этого Рене позвонила Джастину, они поговорили, обменялись фотографиями и встретились в Портленде в день 36-летия Крэгта.
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Приёмная мать Джастина была счастлива и сказала, что лучшего подарка для своего приёмного сына и придумать не могла. Сам Крэгт был так рад встрече, что не смог сдержать слёз. Мужчина считал, что он один в мире, и его это устраивало. Но, увидев сестру, он понял, как много дыр в его сердце.
Об этом трогательном воссоединении стало известно осенью 2018 года, однако мы решили, что данная история прекрасно подходит волшебной атмосфере предстоящих праздников.
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