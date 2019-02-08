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Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского

08 февраля 2019 21:13
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Новости России. 8 февраля не стало одного из талантливейших и любимых актеров. На 84-м году из жизни ушел Сергей Юрский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-1

Сердце народного артиста остановилось ночью. Он был из тех, кто олицетворял самые лучшие черты советской актерской школы – умение полностью вживаться и ярко сыграть любой образ. И качка-дикаря из «Человека ниоткуда». И интеллигента из «Место встречи изменить нельзя». И авантюриста Остапа Бендера – гениально сыгранная роль, когда зритель не только смеется над мошенником, но и чувствует трагичность его судьбы.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-4

Будучи еще и тонким интеллектуалом, Сергей Юрский очень избирательно подходил к работе в кино и театре. Избегал поступающих приглашений сыграть в откровенной халтуре. Звездные роли великого актера вспомнила корреспондент Камилла Шах.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-7

Дядю Митю любят все. Но не все знают, что баба Шура была ему женой не только по сценарию. На момент премьеры фильма Сергей Юрский и Наталья Тенякова были женаты уже 15 лет. Сегодня она стала вдовой.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-10

«Папа долго болел, умер от остановки сердца», – рассказала дочь актера Дарья. Прощание с артистом пройдет в театре Моссовета 11 февраля. Память о Юрском предложили увековечить табличкой на его доме, хотя в сердцах зрителей он и так бессмертен.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-13

Режиссер «Золотого теленка» Михаил Швейцер с самого начала планировал главную роль отдать Сергею Юрскому. Но худсовет настойчиво предлагал своих Остапов Бендеров, утверждая, что Юрский «недостаточно аристократичен». Сегодня, спустя полвека после премьеры, многие зрители и кинокритики считают именно Сергея Юрского лучшим воплощением великого комбинатора.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-16

Актер театра и кино, режиссер, сценарист, декламатор… Казалось, его талант не знает границ. Каждый выход на сцену поклонники называли событием.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-19

А его беседы с журналистами нередко расходились на цитаты. Интересным, эмоциональным и откровенным собеседником он был и в интервью с нашим телеканалом.

«Если человек чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет». Одно из последних интервью Юрского

Похоронят актера на Троекуровском кладбище в Москве.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-22

Президент Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского.

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-25

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-27

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-29

Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского-31

# Некролог # Культура # Сергей Юрский # Фотофакт

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