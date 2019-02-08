Он олицетворял лучшие черты советской актёрской школы. Вспоминаем звёздные роли Сергея Юрского

Новости России. 8 февраля не стало одного из талантливейших и любимых актеров. На 84-м году из жизни ушел Сергей Юрский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердце народного артиста остановилось ночью. Он был из тех, кто олицетворял самые лучшие черты советской актерской школы – умение полностью вживаться и ярко сыграть любой образ. И качка-дикаря из «Человека ниоткуда». И интеллигента из «Место встречи изменить нельзя». И авантюриста Остапа Бендера – гениально сыгранная роль, когда зритель не только смеется над мошенником, но и чувствует трагичность его судьбы.

Будучи еще и тонким интеллектуалом, Сергей Юрский очень избирательно подходил к работе в кино и театре. Избегал поступающих приглашений сыграть в откровенной халтуре. Звездные роли великого актера вспомнила корреспондент Камилла Шах.

Дядю Митю любят все. Но не все знают, что баба Шура была ему женой не только по сценарию. На момент премьеры фильма Сергей Юрский и Наталья Тенякова были женаты уже 15 лет. Сегодня она стала вдовой.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца», – рассказала дочь актера Дарья. Прощание с артистом пройдет в театре Моссовета 11 февраля. Память о Юрском предложили увековечить табличкой на его доме, хотя в сердцах зрителей он и так бессмертен.

Режиссер «Золотого теленка» Михаил Швейцер с самого начала планировал главную роль отдать Сергею Юрскому. Но худсовет настойчиво предлагал своих Остапов Бендеров, утверждая, что Юрский «недостаточно аристократичен». Сегодня, спустя полвека после премьеры, многие зрители и кинокритики считают именно Сергея Юрского лучшим воплощением великого комбинатора.

Актер театра и кино, режиссер, сценарист, декламатор… Казалось, его талант не знает границ. Каждый выход на сцену поклонники называли событием.

А его беседы с журналистами нередко расходились на цитаты. Интересным, эмоциональным и откровенным собеседником он был и в интервью с нашим телеканалом. «Если человек чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет». Одно из последних интервью Юрского Похоронят актера на Троекуровском кладбище в Москве.