Выпить травяной чай и купить ёлку. Что ещё можно сделать на новогодней ярмарке возле Комаровского рынка

Вероника Макаревич, корреспондент:

Несмотря на то, что зима не успела порадовать минчан снегом, наслаждаться рождественскими праздниками в столице все-таки можно. В Минске открылся островок настоящего новогоднего уюта.

Ярмарка «Метелица» – это сказочная аллея из более чем двадцати деревянных домиков под небом из разноцветных флажков и новогодних огоньков. Загадать желание, сфотографироваться на фоне пышной ёлки и, наконец, полакомиться деликатесами белорусских мастеров – все это и даже больше подарили минчанам организаторы первой рождественской ярмарки такого масштаба.

Евгения Орлова, организатор новогодней ярмарки «Метелица»:

Хотелось организовать мероприятие на открытой проходной площадке для всех людей бесплатно, чтобы сюда можно было прийти просто погулять. Выезжаешь из дома и кажется, что такая мрачная погода, а приезжаешь сюда и уже издалека видишь, все светится и люди радуются. Участники новогоднего базара уверены: согреться в капризную декабрьскую пору можно. Например, выпить ароматный травяной чай из самого настоящего самовара.

Продавец:

Он из натуральных дров, подкидываем угли и за счет этого чай становится более насыщенным. Многие подходят фотографируются, потому что самовар очень старый. Разные здесь и XIX век, и XVIII век, еще старше есть.

После чаепития загляните в гости и к зеленым красавицам. Елки тут все как на подбор. Одна лучше другой. Продавец:

Чтобы елочка долго стояла, нужно постоянно наблюдать за наличием воды, опрыскивать ее, не ставить около кондиционеров, теплых батарей и так далее. Если вы хотите поставить перед Новым годом, то пусть она полежит какое-то время на балконе.

Сказочную атмосферу новогоднего шопинга создаёт не только яркая иллюминация. Вся программа ярмарки расписана уже на неделю вперед. Организаторы уверены, им ещё есть чем удивить минчан. Евгения Орлова:

На католическое Рождество с 16.00 до 20.00 у нас будет колядная программа с разными этническими выступлениями. С 31 декабря на 1 января у нас будет концерт. Мы все хотим, чтобы наш Минск был классным, чтобы сюда приезжали туристы, чтобы людям здесь нравилось.